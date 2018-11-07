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      Клоуни, яких гнати треба з Ради: як соцмережі відреагували на лист депутатів до Путіна

      979 Читать новость на русском
      Депутати
      Депутати / Фото з соціальних мереж

      7 листопада народні депутати написали лист до президента РФ Володимира Путіна, підготовлений у відповідь на введення Росією санкцій проти України.

      У Верховній Раді його зачитав депутат від "БПП" Олексій Гончаренко.

      Читайте також: У стилі козаків до московського чорта: народні депутати написали лист Путіну

      Він наголосив, що підписанти листа "вирішили не вигадувати велосипед", бо "наші предки козаки вже подали приклад, як вести переговори з ворогами на міжнародному рівні".

      А ось українці у соціальних мережах не схвально оцінюють таку творчість депутатів. У коментарях до відео люди називають депутатів клоунами.

      Були й ті, хто нагадував депутатам, що заробітну плату вони отримують не за листи до Володимира Путіна, тому потрібно зайнятися рішенням нагальних  проблем.

      Проте деякі українці зацінили депутатський тролінг Росії і сказали, що лист їх повеселив. 

      Українська журналістка Мар'яна П'єцух на своїй сторінці у Facebook написала свою версію такого листа. Хоча й зазначила, розуміє, що з її боку це нетолерантно і хамство, але з боку депутатів, це вершина ницості піаритися на пустопорожніх санкціях від Росії, яка, в той час, вбиває українців на Сході. 

      Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

      Теги: Новини України Санкції Росії проти України Олексій Гончаренко Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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