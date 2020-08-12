Одного дня 3 бізнесмени посперечались, що 66 днів поспіль прокидатимуться о 5 ранку. Вони надихнулися книгою Робіна Шарми "Клуб 5 ранку". Так вони знайшли для себе не тільки багато користі, а й зібрали безліч однодумців по цілому світу, які прокидаються разом з ними.

Про те, навіщо прокидатися на світанку та як зробити це звичкою, в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповів співзасновник "Клубу 5 ранку", бізнесмен Михайло Гайчук.

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Що таке "Клуб 5 ранку"?

Це 66-денний челендж, до якого можуть приєднатися усі охочі. Суть – прокидатися о 5 ранку, звітувати про за допомогою селфі. Прокидатися до сходу сонця щодня дає можливість відчувати момент, кажуть засновники. А також є кілька переваг:

розвиває концентрацію, зібраність, уважність;

щоденні перемоги над собою і власною лінню;

дозволяє здобути гарну фізичну форму;

з'являється додатковий час на турботу про себе;

розвивається психологічна стійкість.

Матеріальна мотивація

Щоб було більше мотивації, цей процес монетизують. Тобто, якщо ви не подужаєте весь челендж, гроші вам не повернуть.

У нас є ціна слова – гроші повертаються, якщо ти пройшов челендж до кінця,

– зазначив Гайчук.

Засновник каже, що ця ідея з матеріальною мотивацією є додатковим трігером, щоб не проспати. Вона з'явилася не просто так.

"Ми зі світу бізнесу і чітко розуміємо, що в українському суспільстві є проблема – ми сильні, амбітні, любимо навчатися, але не любимо впроваджувати. І в нас є дуже велика саме з дисципліною виконання. Тому ми чітко розуміли, що люди беруться за щось – і кидають це. Прикладів є дуже багато. Наприклад, як з абонементом в спортзал. Тому з'явився додатковий трігер – не втратити свої гроші, пройти до кінця", – наголосив Гайчук.

Як контролюють?

Спочатку вони перевіряли, чи людина прокинулась в ручному форматі: поки було небагато людей людина писала цифру, яка означала, який день поспіль вона прокидається вранці. А також кидали селфі.

"Зараз в нас є чатбот. У нас є декілька чатів в кількох країнах. Цей чатбот фіксує відправлення повідомлень", – додав співзасновник.

Як прокидатися вранці й встигати на вечірки?

Якщо ти створюєш звичку, то можеш собі дозволити інколи провести час з друзями. Але це вже не в пріоритеті, каже бізнесмен.

Але чому б ні? Трохи постраждаєш зранку, доспиш в обід. Це не глобальною проблемою. Навіть 1 або декілька днів на тиждень, коли ти прокинувся вчасно, але лягаєш пізно, ти можеш надолужити коштом того, що більше часу виділиш на сон або вдень або раніше ляжеш наступного дня,

– вважає Михайло Гайчук.

Він додав: якщо обирати між друзями й ранковою концепцією, треба розуміти – для чого, чому та як перша година до сходу сонця може сильно тебе змінити.