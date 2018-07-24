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Клуб англійської Прем'єр-ліги відмовився від трансферу Олександра Зінченка

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"Вулверхемптон" відмовився від трансферу Зінченка
"Вулверхемптон" відмовився від трансферу Зінченка

"Вулверхемптон" виключить з трансферних цілей українського півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

"Вовки" хочуть посилитися гравцем "Сельти" Хонні Кастро і таким чином вони автоматично відмовляться від трансфера українця, пише журналіст Тім Неш.

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Кастро є універсалом, який може зіграти повністю по всій лівій або правій частині. Раніше той же журналіст повідомляв, що трансфер 21-річного футболіста вже узгоджений за 12 мільйонів фунтів. Плюс ще 4 мільйони складуть можливі бонуси.

Також ЗМІ повідомляли, що "Манчестер Сіті" планує продати українця, а інтерес до хавбека проявляють "Фулхем" і "Ньюкасл".

Зінченко в минулому сезоні зіграв за "Манчестер Сіті" 14 матчів у всіх турнірах. Разом з командою він став чемпіоном Англії і володарем кубка Ліги.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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