Клуб книголюбів: співпраця заклятих ворогів у політиці та гроші в обмін на голосування

Скандальний екс-нардеп Олександр Онищенко оприлюднив сотні повідомлень в яких обговорюються призначення на різні посади, голосування за низку законів та законопроектів в обмін на щедру оплату.

19 травня 2015 року український парламент голосував за призначення нового керівника фонду державного майна. Лідер президентської фракції Юрій Луценко особисто запропонував на цю посаду Юрія Білоуса. Однак, кандидатуру Білоуса сприйняли неоднозначно. Адже, за кілька місяців до цього, він зі скандалом залишив посаду керівника фіскальної служби.

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Проти самого Білоуса та його заступників уряд розпочав службове розслідування щодо можливих зловживань та корупції. Попри це, на мобільний телефон одного із впливових народних депутатів прийшло повідомлення: "Потрібна підтримка щодо Білоуса від мадам. Рішення цього питання сьогодні-завтра". Та вже за кілька годин, в сесійній залі, 250 голосів народних депутатів голосують "за". Білоус отримує бажану посаду.

Листування розпочав колишній народний депутат Олександр Онищенко, який за його ж словами, допомагав скуповувати для президента голоси у Верховній Раді. Його співрозмовником був впливовий політик з найближчого оточення Петра Порошенка.

Онищенком заявив, що має аудіозаписи своїх розмов із Петром Порошенком, які доводять особисту причетність глави держави до корупційних угод. Ці записи обіцяв надати пізніше. Однак, дозволив фотографувати його листування в телефоні з найближчими соратниками Порошенка Ігорем Кониненком та Ігорем Березенком, а також з фінансовим радником президента Макаром Пасинюком.



Переписка Онищенка з радниками Порошенка

В цьому листуванні не тільки вирішення бізнесових питань, а й домовленості про купівлю голосування в парламенті. Онищенко не приховує, що таким чином збирав для президента голоси багатьох народних депутатів. У тому числі і з фракції "Батьківщина".

Коли я став депутатом парламенту, Порошенко хотів щоб я перейшов в групу "Воля народу" та його завжди цікавили мої стосунки з Тимошенко,

– додав Олександр Онищенко.

Юлія Тимошенко є давньою опоненткою та суперницею Петра Порошенка. Та, насправді, за словами Онищенка, вони завжди тісно співпрацювали. Зокрема, з 2014 і до початку 2016 року, коли президенту потрібно було проводити через парламент чимало законів та затверджувати призначення потрібних кандидатур. Онищенко каже, що оточення президента передавало через нього інформацію за що потрібно проголосувати. Після цього відбувався розрахунок. Для цього співрозмовники застосовували спеціальні терміни.



Спеціальні терміни у переписках нардепів

Продають і купують у Верховній Раді не лише політичний вплив, а й закони, які дають преференції в різних видах бізнесу. Наприклад, 13 березня 2015 року Онищенко отримує повідомлення від Сергія Березенка з проханням поспілкуватися з Тимошенко для підтримки містобудівного закону: "Это не политика. Рабочая просьба. Оттанцую".

Березенка не раз пов’язували зі сферою містобудування. До того як потрапити у Верховну Раду, він очолював Державне управління справами, або ДУС – масштабну структуру, що за бюджетні гроші опікується побутом та потребами українських чиновників. За час його керування відомством майже 7 гектарів державної землі в Києві передані під приватну забудову. Ще раніше Березенко був депутатом Київради від "Блоку Леоніда Черновецького". Ця політична сила теж відзначилася скандальним роздаванням столичної землі.

У ті травневі дні 2015 року, як свідчить листування Онищенка, вони з Березенком ледь не щодня домовляються про підтримку деякими представниками Парламенту потрібних законопроектів. Наприклад, Березенко просить погодити питання з Юлією Тимошенко, зокрема йшлося про "сільськогосподарський" та "бурштиновий" законопроекти.

НАБУ після гучних заяв Олександра Онищенка відкрили кримінальне провадження щодо підкупу народних депутатів. Журналісти "Слідства. Інфо" передали детективам копії листування депутата-втікача, де обговорюються купівля голосів у Верховній Раді. Можливо, це допоможе в розслідуванні.

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Попри гучні публічні викриття, Олександр Онищенко так і не почав співпрацювати зі слідством. Він досі не передав детективам НАБУ докази, які можуть довести політичну корупцію в українському парламенті, можливо тому, що в такому разі він сам стане фігурантом ще одного кримінального провадження, тільки вже про підкуп народних депутатів.

"Провадження існує понад рік. На жаль, за цей час Онищенко ніякої конкретики не дав. Тобто, він не подав ні записів, ні не повідомив жодного прізвища", – зазначив директор НАБУ Артем Ситник.