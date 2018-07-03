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Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Клуб НБА проявляє інтерес до українського баскетболіста

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Олексій Лень
Олексій Лень

У США названо можливий новий клуб українського центрового Олексія Леня в НБА. Можливість підписання угоди з нашим баскетболістом розглядають у "Вашингтоні".

Про це інформує The Ringer.

"Вашингтон" зацікавлений в придбанні центрового Демаркуса Казінса за схемою "сайн-енд-трейд", однак, українець Олексій Лень є більш перспективним трансфером у цей клуб.

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Основні претенденти на Казінса – "Пеліканс" і "Лейкерс".

"Фінікс" обрав Леня на драфті НБА 2013 року під п’ятим номером. З того часу українець зіграв у НБА 335 матчів за "сонячних". У середньому він набирає 7,2 очка, 6,5 підбирання та 0,8 передачі за поєдинок.

Нагадаємо, Олексій Лень набув статусу необмеженого вільного агента після п’яти сезонів у Фініксі. Наразі "сонячні" не планують продовжувати угоду з українцем.

Теги: Новини спорту Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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