Клуб Романа Безуса вирішив продати українця доки той у формі

Український півзахисник Роман Безус вже цього місяця може змінити клубну прописку. Бельгійський "Сент-Трюйден", кольори якого захищає Роман, готується до продажу півзахисника.

Як повідомляє Voetbalnieuws.be, бельгійський клуб має намір скористатися відмінною формою українця і розраховує заробити на його трансфері 1,5-2 млн євро.

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Інтерес до 28-річного футболіста проявляє "Стандард", проте поки в льєжському клубі немає єдиної думки щодо трансферу.

Також можливими варіантами продовження кар'єри хавбека називають "Андерлехт", "Антверпен" і турецький "Адана Демірспор".

Відзначимо, що в поточному сезоні Безус провів 19 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи й зробив 3 результативні передачі.

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