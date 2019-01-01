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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Клуб Романа Безуса вирішив продати українця доки той у формі

      303 Читать новость на русском
      Сент-Трюйден продасть Безуса
      Сент-Трюйден продасть Безуса / poltava365.com

      Український півзахисник Роман Безус вже цього місяця може змінити клубну прописку. Бельгійський "Сент-Трюйден", кольори якого захищає Роман, готується до продажу півзахисника.

      Як повідомляє Voetbalnieuws.be, бельгійський клуб має намір скористатися відмінною формою українця і розраховує заробити на його трансфері 1,5-2 млн євро.

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      Інтерес до 28-річного футболіста проявляє "Стандард", проте поки в льєжському клубі немає єдиної думки щодо трансферу.

      Також можливими варіантами продовження кар'єри хавбека називають "Андерлехт", "Антверпен" і турецький "Адана Демірспор".

      Відзначимо, що в поточному сезоні Безус провів 19 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи й зробив 3 результативні передачі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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