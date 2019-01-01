Клуб УПЛ не платить зарплатню своїм футболістам півроку
Захисник полтавської "Ворскли" Володимир Чеснаков прокоментував фінансову ситуацію в клубі.
Зокрема, Чеснаков повідомив, що в команді як і раніше є заборгованість перед гравцями за півроку. Футболіст хоче, щоб в новому році в команді стабілізувалася фінансова ситуація.
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У 2019 рік дивлюся, скоріше, з надією на те, що у "Ворсклі" настане фінансова стабільність. Якщо не говорити про преміальні, то футболістам повинні зарплату за п'ять-шість місяців,
– сказав Чеснаков в інтерв'ю "Команда №1".
Нагадаємо, що після 18 зіграних турів "Ворскла" йде на 5-му місці в турнірній таблиці УПЛ. В активі команди 27 очок.
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Джерело: 24 Канал
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