Клуб УПЛ призначив нового головного тренера

51-річний Ігор Леонов став головним тренером "Арсеналу-Київ".

Інформацію про призначення Леонова підтвердив генеральний директор столичного клубу Олександр Москаленко, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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"Арсенал-Київ" поставив головне завдання Леонову – зберегти клуб в УПЛ.

Зазначимо, що у 2011-12-х роках Леонов працював асистентом Валерія Яремченка в "Маріуполі", а потім був виконуючим обов'язків головного тренера.

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