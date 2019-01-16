Клуб УПЛ призначив нового головного тренера
51-річний Ігор Леонов став головним тренером "Арсеналу-Київ".
Інформацію про призначення Леонова підтвердив генеральний директор столичного клубу Олександр Москаленко, повідомляє телеканал "Футбол 1".
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"Арсенал-Київ" поставив головне завдання Леонову – зберегти клуб в УПЛ.
Зазначимо, що у 2011-12-х роках Леонов працював асистентом Валерія Яремченка в "Маріуполі", а потім був виконуючим обов'язків головного тренера.
Джерело: 24 Канал
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