Клуб УПЛ залишився без головного тренера

Президент київського "Арсеналу" Івіца Піріч і В'ячеслав Грозний прийняли рішення завершити спільну співпрацю.

За словами Піріча, "Арсенал" уже зайнявся пошуками нового головного тренера і розглядає кілька кандидатур на вакантну посаду, беруться до уваги і кандидатури зарубіжних фахівців. Однак в пріоритеті у "Арсенала" вибір на користь тренера з українським паспортом.

Читайте також: "Карпати" міг очолити зірковий український тренер

Ми вдячні В'ячеславу Вікторовичу за допомогу. Він приходив до нас на три місяці, але тепер наші дороги розходяться. Він йде своїм шляхом, ми - своїм. Ми залишаємося друзями і дякуємо йому, що він прийняв команду по ходу чемпіонату в складний момент,

– цитує Івіцу Піріча SportArena.

У жовтні Грозний змінив на посту головного тренера "канонірів" Фабріціо Раванеллі, який був звільнений через незадовільні результати команди. Як пізніше стало відомо, угода з Грозним діяло до кінця червня наступного року.

Після 18 турів чемпіонату України "Арсенал-Київ" посідає останнє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24