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      Клуб УПЛ залишився без головного тренера

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      В'ячеслав Грозний покинув "Арсенал-Київ"
      В'ячеслав Грозний покинув "Арсенал-Київ"

      Президент київського "Арсеналу" Івіца Піріч і В'ячеслав Грозний прийняли рішення завершити спільну співпрацю.

      За словами Піріча, "Арсенал" уже зайнявся пошуками нового головного тренера і розглядає кілька кандидатур на вакантну посаду, беруться до уваги і кандидатури зарубіжних фахівців. Однак в пріоритеті у "Арсенала" вибір на користь тренера з українським паспортом.

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      Ми вдячні В'ячеславу Вікторовичу за допомогу. Він приходив до нас на три місяці, але тепер наші дороги розходяться. Він йде своїм шляхом, ми - своїм. Ми залишаємося друзями і дякуємо йому, що він прийняв команду по ходу чемпіонату в складний момент,
      – цитує Івіцу Піріча SportArena.

      У жовтні Грозний змінив на посту головного тренера "канонірів" Фабріціо Раванеллі, який був звільнений через незадовільні результати команди. Як пізніше стало відомо, угода з Грозним діяло до кінця червня наступного року.

      Після 18 турів чемпіонату України "Арсенал-Київ" посідає останнє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Арсенал-Київ УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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