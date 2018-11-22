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      Клуби АПЛ влаштували демарш через ймовірне нововведення

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      Британські клуби проти планів Футбольної асоціації посилити ліміт на легіонерів через Brexit
      Британські клуби проти планів Футбольної асоціації посилити ліміт на легіонерів через Brexit / zimbio.com

      Англійські та шотландські клуби виступили проти планів Футбольної асоціації посилити ліміт на легіонерів через Brexit.

      Клуби АПЛ, Футбольної ліги Англії (EFL), що об'єднує Чемпіоншип й англійські лігу 1 і лігу 2, а також клуби шотландської професійної футбольної ліги в колективній заяві дали зрозуміти, що не хочуть, щоб Brexit послабив їх.

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      Про це повідомляє The Independent.

      Brexit не повинен бути використаний для ослаблення команд в британському футболі або для того, щоб заважати клубам підписувати іноземних футболістів,
      – йдеться у заяві.

      Як відомо, FA планує зменшити допустиму кількість іноземців у заявці з 25 осіб на сезон з 17 до 13 позицій незалежно від виходу Великобританії з Європейського союзу.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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