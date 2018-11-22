Клуби АПЛ влаштували демарш через ймовірне нововведення

Англійські та шотландські клуби виступили проти планів Футбольної асоціації посилити ліміт на легіонерів через Brexit.

Клуби АПЛ, Футбольної ліги Англії (EFL), що об'єднує Чемпіоншип й англійські лігу 1 і лігу 2, а також клуби шотландської професійної футбольної ліги в колективній заяві дали зрозуміти, що не хочуть, щоб Brexit послабив їх.

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Про це повідомляє The Independent.

Brexit не повинен бути використаний для ослаблення команд в британському футболі або для того, щоб заважати клубам підписувати іноземних футболістів,

– йдеться у заяві.

Як відомо, FA планує зменшити допустиму кількість іноземців у заявці з 25 осіб на сезон з 17 до 13 позицій незалежно від виходу Великобританії з Європейського союзу.