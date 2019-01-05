Клуби Михайлюка та Леня поступилися у матчах НБА: відео

Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА) за участі українських баскетболістів. "Мілуокі Бакс" розгромили "Атланту Хоукс". В іншому матчі "Лос-Анджелес Лейкерс" поступилися "Нью-Йорк Нікс".

"Мілуокі" – "Атланта" 144:112 (43:14, 33:29, 42:36, 26:33)

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Український центровий "Атланти" Олексій Лень відіграв 21 хвилину у виїзному матчі проти "Мілуокі", в якому його команда програла з рахунком 112:144.

Наш легіонер за відведений ігровий час відзначився 12 очками (3/5 двоочкових, 1/3 триочкових, 3/9 штрафних), 8 підбираннями (2 у нападі), 3 передачами, 1 перехопленням та 1 блок-шотом при 1 фолі та 3 втратах.

Відеоогляд матчу Мілуокі – Атланта

"Лейкерс" – "Нью-Йорк" 112:119 (25:39, 34:24, 33:23, 20:33)

Не змогли здобути домашню перемогу в матчі проти "Нью-Йорка" і "Лейкерс" Святослава Михайлюка, які без Лерона Джеймса та Кайла Кузьми програли з рахунком 112:119.

Український захисник Лейкерс відіграв 11 хвилин, набрав 3 очка (1/4 триочкових) та зробив 1 перехоплення, припустившись 1 втрати.

Відеоогляд матчу Лейкерс – Нью-Йорк

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