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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Клуби Михайлюка та Леня поступилися у матчах НБА: відео

      7 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень

      Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА) за участі українських баскетболістів. "Мілуокі Бакс" розгромили "Атланту Хоукс". В іншому матчі "Лос-Анджелес Лейкерс" поступилися "Нью-Йорк Нікс".

      "Мілуокі" – "Атланта" 144:112 (43:14, 33:29, 42:36, 26:33)

      Читайте також: Михайлюк провів черговий результативний матч за фарм-клуб "Лейкерс": відео

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень відіграв 21 хвилину у виїзному матчі проти "Мілуокі", в якому його команда програла з рахунком 112:144.

      Наш легіонер за відведений ігровий час відзначився 12 очками (3/5 двоочкових, 1/3 триочкових, 3/9 штрафних), 8 підбираннями (2 у нападі), 3 передачами, 1 перехопленням та 1 блок-шотом при 1 фолі та 3 втратах.

      Відеоогляд матчу Мілуокі – Атланта

      "Лейкерс" – "Нью-Йорк" 112:119 (25:39, 34:24, 33:23, 20:33)

      Не змогли здобути домашню перемогу в матчі проти "Нью-Йорка" і "Лейкерс" Святослава Михайлюка, які без Лерона Джеймса та Кайла Кузьми програли з рахунком 112:119.

      Український захисник Лейкерс відіграв 11 хвилин, набрав 3 очка (1/4 триочкових) та зробив 1 перехоплення, припустившись 1 втрати.

      Відеоогляд матчу Лейкерс – Нью-Йорк

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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