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      Ключ до успішної реформи освіти у будь-якій країні – вчитель із сучасним мисленням, – Бабак

      84 Читать новость на русском
      Сергій Бабак
      Сергій Бабак

      27 вересня 2019 року в Києві відбувся Перший Форум Сучасних Викладачів "Освіта 3.0", в рамках Соціального проекту "Освітній Хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного".

      Форум відкрив Народний депутат України, Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак , який сказав: "Ключ до успішної реформи освіти у будь-якій країні світу – вчитель із сучасним мисленням, адже жодна школа не може бути кращою за вчителів, які в ній навчають. Саме тому, ми повинні створити українським вчителям можливість систематично опановувати сучасні знання, навички, методи та інструменти викладання".

      Перед майже півтисячею викладачів столичних шкіл та університетів провели свої майстер-класи зіркові експерти сфери освіти: Віталій Зубков – автор наймасовішого освітнього проєкту України "Lingva.Skills", Володимир Співаковський – президент міжнародної корпорації "Гранд", двічі рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, Олександр Стручаєв – магістр психології та провідний тренер з розвитку емоційного інтелекту та Володимир Страшко – консультант керівників провідних компаній з особистісного розвитку, які протягом декількох годин ділились із викладачами інноваційними підходами до викладання, ефективними психологічними комунікаціями із учнями та студентами, практичними інструментами особистісного росту та власним баченням трансформації освіти в Україні та світі, а також відповіли на актуальні питання присутніх в залі викладачів.

      "Форум Сучасних Викладачів, який ми започаткували сьогодні, буде проводитись на постійній основі у всіх регіонах країни, адже його місія – підготувати вітчизняних викладачів до трансформації системи освіти України та сформулювати нову парадигму процесу викладання у відповідності до сучасних вимог суспільства та концепції Нової Української Школи", – повідомила модератор заходу, Марія Богуслав, директор "Освітнього Хабу міста Києва: території нових можливостей для кожного".

      На Форумі також була презентована навчальна програма для українських викладачів "Мистецтво викладання" і тепер вони мають можливість абсолютно безкоштовно, на постійній основі, покращувати свої професійні навички, а також дуже важливі у сучасному світі "м’які" навички (soft skills), такі як: емоційний інтелект, тайм-менеджмент, особисту ефективність, комунікацію тощо за методом змішаного навчання (blended learning), який поєднує онлайн лекції від відомих експертів-практиків та тести, а також відпрацювання цих навичок на практиці під час тренінгів.

      Навчальна програма "Мистецтво викладання" розташована на поталі Соціального проєкту "Освітній Хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного". Там же вбудовано рейтинг успішності, за яким викладачі бачать свій власний прогрес у оволодінні сучасними знаннями та навичками.

      З резолюцією Форуму Сучасних Викладачів можна ознайомитися за посиланням.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Освіта Реформа освіти
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