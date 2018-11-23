Ключове завдання Ukrlandfarming в 2019 році – завершити реструктуризацію, – Петрашко
Ukrlandfarming планує завершити реструктуризацію боргу в 2019 році.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю Latifundist.com розповів заступник генерального директора Ukrlandfarming Ігор Петрашко.
"Ukrlandfarming ставить завдання завершити реструктуризацію в 2019 році. Дуже важливо отримати стабільне бачення майбутнього компанії. Для цього потрібно завершити реструктуризацію не тільки зовнішню, але внутрішню", – прокоментував Ігор Петрашко.
На його думку, державні структури, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ситуація з Національним банком – це комплекс чинників, які потрібно вирішити з іноземними інвесторами, а не з українськими.
"Я думаю, є всі шанси завершити реструктуризацію в 2019 році. Більшість зарубіжних кредиторів готові до того, що пропозиція може їм не сподобатися. Разом з тим, пропозиція обґрунтована і базується на незалежній експертизі. Ми готові до компромісів", – доповнив Ігор Петрашко.
Також, Ігор Петрашко сказав, що компанія за період реструктуризації боргу скоротила земельний банк на 17% з 650 до 540 тис. га.
Нагадаємо, що Ukrlandfarming має намір оновити пропозицію щодо реструктуризації боргу для всіх своїх кредиторів.
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