Ключове завдання Ukrlandfarming в 2019 році – завершити реструктуризацію, – Петрашко

Ukrlandfarming планує завершити реструктуризацію боргу в 2019 році.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Latifundist.com розповів заступник генерального директора Ukrlandfarming Ігор Петрашко.

"Ukrlandfarming ставить завдання завершити реструктуризацію в 2019 році. Дуже важливо отримати стабільне бачення майбутнього компанії. Для цього потрібно завершити реструктуризацію не тільки зовнішню, але внутрішню", – прокоментував Ігор Петрашко.

На його думку, державні структури, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ситуація з Національним банком – це комплекс чинників, які потрібно вирішити з іноземними інвесторами, а не з українськими.

"Я думаю, є всі шанси завершити реструктуризацію в 2019 році. Більшість зарубіжних кредиторів готові до того, що пропозиція може їм не сподобатися. Разом з тим, пропозиція обґрунтована і базується на незалежній експертизі. Ми готові до компромісів", – доповнив Ігор Петрашко.

Також, Ігор Петрашко сказав, що компанія за період реструктуризації боргу скоротила земельний банк на 17% з 650 до 540 тис. га.

Нагадаємо, що Ukrlandfarming має намір оновити пропозицію щодо реструктуризації боргу для всіх своїх кредиторів.