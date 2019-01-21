Ключовий гравець "Динамо" вирушить у Фінляндію на медобстеження перед операцією
Форвард "Динамо" Артем Бесєдін 22 січня відправиться на медобстеження до Фінляндії. Там в одній з клінік нападнику можуть зробити операцію.
Про це повідомляє dynamomania.com. У Бесєдіна виникли проблеми з гомілкостопом. Термін відновлення футболіста може зайняти 3-4 місяці.
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На початку грудня форвард тільки повернувся на поле після двох місяців поза футболом через пошкодження ахілла. В основному складі киян замінити Артема зможе іспанський форвард Фран Соль, вже підписав контракт з "Динамо".
В нинішньому сезоні Артем зіграв за "Динамо" 8 матчів в чемпіонаті України, в яких відзначився одним забитим голом.
Джерело: 24 Канал
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