Ключовий нападник "Динамо" може пропустити 4 місяці через травму

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін може знову вирушити в лазарет на кілька місяців.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що у форварда клубу Артема Бесєдіна досить серйозне пошкодження. Слова функціонера цитує журналіст Дмитро Ільченко на своїй сторінці в Twitter.

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У Артема Бесєдіна виникла проблема з гомілкостопом. Не виключено, що буде потрібна операція.У цьому випадку відновлення займе три-чотири місяці,

– сказав Суркіс.

В поточному сезоні Бесєдін провів у складі "Динамо" 14 матчів і відзначився двічі, також на його рахунку дві результативні передачі. В кінці серпня він отримав пошкодження і не виходив на поле цілий місяць, а потім знову на місяць потрапив в клубний лазарет.

Нагадаємо, що в основному складі киян замінити Артема зможе іспанський форвард Фран Соль, який вже підписав контракт з "Динамо". Також чутки активно проводжають в столицю нападника "Карпат" Мар'яна Шведа.

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