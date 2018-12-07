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      Ключовий захисник "Шахтаря" зламав палець і може пропустити матч Ліги чемпіонів

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      Ярослав Ракицький зламав палець
      Ярослав Ракицький зламав палець / twitter.com/fcshakhtar

      Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував ситуацію з травмованими гравцями перед битвою з "Ліоном" у Лізі чемпіонів.

      Ключовий захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький ризикує не зіграти проти "Ліона" в заключному матчі групового раунду Ліги чемпіонів.

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      Щодо Ракицького ми ще не знаємо, він зламав палець на нозі, він не тренується поки що з нами. Тому оцінимо ситуацію і подивимося. Але Тайсон відновився, все буде добре,
      – сказав Фонсека.

      Нагадаємо, що 12 грудня на НСК "Олімпійський" зіграють свій матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" та "Ліон", які мали грати цей матч в Харкові на стадіоні "Металіст".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Шахтар Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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