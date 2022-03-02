КМДА закликає приватні аптеки відкритися

У КМДА просять власників приватних аптек організуватися, аби місцеві мали змогу купити ліки. Наразі в столиці працюють лише комунальні аптеки.

Власникам приватних аптек слід лише звернутися до мерії з бажанням допомогти. Там їх одразу проінформують. Про це Київська міська держадміністрація повідомила 2 березня.

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Місто готове всебічно цьому сприяти. Приватний бізнес має лише звернутися до гуманітарного штабу,

– мовиться в повідомленні.

Контакти штабу дивіться на сайті. Інформація щодо роботи аптек оновлюється на мапі.

До слова, у Києві щоденно приймають донорів з 08:00 до 16:00. Першочергово просять приходити людей з 3 та 4 групами негативного резус-фактору.

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