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КМДА домагатиметься через суд обмеження роботи ТРЦ з проблемами пожежної безпеки

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Роман Ткачук
Роман Ткачук

Київська міська державна адміністрація через суд домагатиметься призупинення роботи торгово-розважальних закладів, власники яких відмовляються усунути порушення пожежної безпеки.

Про це під час прес-конференції у інформаційній агенції "ГолосUA" розповів начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук, йдеться на сайті КМДА.

За його словами, недоліки у питаннях пожежно-техногенної безпеки є у кожному ТРЦ Києва. За час дії мораторію на проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності почастішали випадки пожеж, у тому числі у ресторанах та торгово-розважальних центрах.

Наше завдання – домогтися від власників повного усунення цих порушень. В іншому випадку, ми вже обговорювали це питання з мером, інформація передаватиметься правоохоронцям. Тоді через суд будемо домагатися обмеження роботи ТРЦ до повного усунення проблем,
– заявив начальник Управління та додав, що міська влада вже погодила свої дії з Головним управлінням ДСНС у м. Києві.

Роман Ткачук нагадав, що з 2017 року громада столиці фінансує оснащення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

"У минулому році виділено 6 млн грн на матеріально-технічне оснащення пожежно-рятувального підрозділу, в цьому році виділено вже понад 20 млн грн", – додав він.

Нагадаємо, Київський міський голова доручив обстежити всі торгово-розважальні комплекси на відповідність нормам пожежної безпеки.

Теги: Новини політики КМДА Новини Києва ДСНС
Джерело: 24 Канал
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