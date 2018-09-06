КМДА: Київрада погасила усі борги за зовнішніми запозиченнями

Київська міська рада успішно завершила реструктуризацію непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, йдеться на офіційному порталі Києва.

"4 вересня 2018 року Київська міська рада успішно завершила обмін усіх непогашених Облігацій участі у кредиті з дохідністю 8% та погашенням у 2015 році (Облігації з погашенням у 2015 році) на сукупну номінальну суму 101 149 000 доларів США на нові облігації з дохідністю 7,5% та з погашенням 15 грудня 2022 року (Облігації з погашенням у 2022 році). Таким чином Облігації з погашенням у 2015 році були у повному обсязі скасовані", – пояснив Микола Поворозник.

Він зазначив, що Облігації з погашенням у 2022 році включені до Офіційного реєстру Ірландської фондової біржі, що здійснює свою господарську діяльність під найменуванням "Євронекст Дублін", та допущені до торгів на Глобальному валютному ринку Євронекст Дублін.

"Станом на сьогодні, Київська міська рада не має жодного непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями. Успішне завершення цієї боргової операції допоможе реалізувати цілі, передбачені у Механізмі розширеного фінансування МВФ для України, погодженому 11 березня 2015 року", – наголосив Микола Поворозник.