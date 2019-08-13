КМДА не в курсі програми заходів до Дня Незалежності від Офісу Президента, але має свою: деталі

До КМДА не надходило офіційної інформації від центральних органів виконавчої влади щодо проведення загальнодержавних святкових заходів у Києві до Дня Незалежності. Про це 24 каналу повідомили у прес-службі міськдержадміністрації. Утім, КМДА підготувала свою програму заходів для святкування Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України.

24 серпня – День Незалежності України. Саме цього дня у 1991 році Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України.

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Вже відомо, що 24 серпня в Києві відбудуться два марші: офіційний та народний. Офіс Президента погодив загальнодержавну програму святкувань, але, як кажуть у КМДА, до відома міську адміністрацію про цю програму не ставив. Тож у міській адміністрації підготували свою програму заходів.

На День Державного Прапора України 23 серпня планують (найцікавіше):

► Урочисте підняття Державного Прапора України по всьому Києву – о 10:00.

► Початок змагання на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України.

► Концертні програми в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця", у парку імені Шевченка, у парку Перемоги тощо.

На День Незалежності України 24 серпня планують (найцікавіше):

► Спортивно-масовий захід "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України" від Русанівської набережної, старт о 9 годині ранку.

► Фестиваль "Відкрита музика міста" на майданчику перед Національним музеєм історії України по вулиці Володимирська, 2 (початок о 20 годині).

► Вітрильна регата "День Незалежності" – стартує з 6-го причалу Київського річкового вокзалу об 11 годині.

► Богатирський турнір "Матч побратимів 2019" на Контрактовій площі – відбуватиметься 24 та 25 серпня о 14 годині.

Зауважимо, що КМДА очолює Віталій Кличко, а Офіс Президента Зеленського та його команда вважають, що Кличко мав би скласти з себе ці повноваження. Детальніше про це – у матеріалах 24 каналу.