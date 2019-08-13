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      КМДА не в курсі програми заходів до Дня Незалежності від Офісу Президента, але має свою: деталі

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      У КМДА є власна програма святкування Дня Незалежності
      У КМДА є власна програма святкування Дня Незалежності / Ілюстративне фото (pixabay)

      До КМДА не надходило офіційної інформації від центральних органів виконавчої влади щодо проведення загальнодержавних святкових заходів у Києві до Дня Незалежності. Про це 24 каналу повідомили у прес-службі міськдержадміністрації. Утім, КМДА підготувала свою програму заходів для святкування Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України.

      24 серпня – День Незалежності України. Саме цього дня у 1991 році Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України.

      Важливо! На День Незалежності в Києві пройде дві ходи: програма найцікавіших заходів

      Вже відомо, що 24 серпня в Києві відбудуться два марші: офіційний та народний. Офіс Президента погодив загальнодержавну програму святкувань, але, як кажуть у КМДА, до відома міську адміністрацію про цю програму не ставив. Тож у міській адміністрації підготували свою програму заходів.

      На День Державного Прапора України 23 серпня планують (найцікавіше):

      ► Урочисте підняття Державного Прапора України по всьому Києву – о 10:00.
      ► Початок змагання на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України.
      ► Концертні програми в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця", у парку імені Шевченка, у парку Перемоги тощо.

      На День Незалежності України 24 серпня планують (найцікавіше):

      ► Спортивно-масовий захід "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України" від Русанівської набережної, старт о 9 годині ранку.
      ► Фестиваль "Відкрита музика міста" на майданчику перед Національним музеєм історії України по вулиці Володимирська, 2 (початок о 20 годині).
      ► Вітрильна регата "День Незалежності" – стартує з 6-го причалу Київського річкового вокзалу об 11 годині.
      ► Богатирський турнір "Матч побратимів 2019" на Контрактовій площі – відбуватиметься 24 та 25 серпня о 14 годині.

      Зауважимо, що КМДА очолює Віталій Кличко, а Офіс Президента Зеленського та його команда вважають, що Кличко мав би скласти з себе ці повноваження. Детальніше про це – у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини Києва КМДА День Незалежності
      Джерело: 24 канал
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