21:20
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ

      КМІС не припинив "сепаратистське" опитування про статус Галичини, попри розслідування СБУ

      2244 Читать новость на русском
      Опитування галичан від КМІС триває
      Опитування галичан від КМІС триває / Ілюстративне фото

      Київський міжнародний інститут соціології продовжує опитувати українців щодо статусу Галичини і не зважає на те, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження з цього приводу.

      СБУ – розслідує, КМІС – опитує

      "Опитування триває", – повідомив заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький у коментарі "Громадському".

      Читайте також: Україна опустилася у рейтингу свободи слова ЗМІ

      За його словами, опитувати мешканців Західної України почали з понеділка, 22 квітня, а завершити опитування мали на 29-30 квітня. "Третього травня ми маємо передати результати опитування замовнику, "Дзеркалу тижня", – сказав Грушецький.

      Він також розповів, що відповідальну та організаторку опитування у Львівській області дійсно викликали до СБУ. Там її допитували чотири години. Працівники Служби відвідали й офіс КМІС у Києві, а ще – офіс гендиректора компанії Володимира Паніотто.


      Антон Грушецький розповів, що опитування на Галичині триває

      Питали, хто замовляв опитування. Дізнались, що це "Дзеркало тижня" і Юлія Мостова (головна редакторка видання – 24 канал). Перевіряли її електронну пошту і збирались їхати до неї, – заявив Грушецький. Однак Мостова розповіла "Громадському", що до неї з СБУ ніхто не дзвонив і "не доїхав".

      "Це ті ж опитування, які ми робили ще в 2014 році. І щодо Сходу теж. Такі опитування мала б робити сама Служба безпеки України", — сказала Мостова.


      Юлія Мостова – редактор видання, яке замовило опитування – працівників СБУ не бачила

      У чому суть скандалу навколо опитування КМІС на Галичині

      КМІС проводить опитування "Думки і погляди жителів Галичини". Про факт такого опитування 23 квітня повідомили користувачі соцмереж. У СБУ зацікавилися цим, адже одним із варіантів відповіді на запитання в опитуванні було: "Галичина повинна приєднатися до Польщі". 

      Обурення в соцмережах викликали й інші "сепаратистські" вислови ("Галичина повинна стати суб’єктом федерації у складі федеративної України", "Галичина повинна стати окремою незалежною державою, що включає Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області"), у яких можна вбачати "розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність України".

      Детально про скандальне опитування – у матеріалі 24 каналу

      У КМІС запевнили, що опитування проводять, щоб виявити прояви сепаратизму серед жителів Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. А виявлення реальної ситуації, мовляв, може допомогти боротися з цим явищем, якщо воно існує.

      blog_ava
      Як пофарбувати великодні писанки оригінально: яскраві та прості ідеї у фото
      сьогодні
      10712
      Теги: Новини України Новини Львова Новини Івано-Франківська Тернопіль Соціологічне дослідження СБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
      сьогодні , 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
      Світлана Попова 625
      Топ-міфи про мовний закон і як буде насправді
      сьогодні , 20:00 Топ-міфи про мовний закон і як буде насправді
      728
      Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      сьогодні , 19:42 Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      Дмитро Гнап 829
      Закон про мову: що змінилося?
      сьогодні , 19:02 Закон про мову: що змінилося?
      Артем Овдієнко
      Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      сьогодні , 19:01 Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      Яніна Ткачук 2569
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук