КМІС не припинив "сепаратистське" опитування про статус Галичини, попри розслідування СБУ

Київський міжнародний інститут соціології продовжує опитувати українців щодо статусу Галичини і не зважає на те, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження з цього приводу.

СБУ – розслідує, КМІС – опитує

"Опитування триває", – повідомив заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький у коментарі "Громадському".

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За його словами, опитувати мешканців Західної України почали з понеділка, 22 квітня, а завершити опитування мали на 29-30 квітня. "Третього травня ми маємо передати результати опитування замовнику, "Дзеркалу тижня", – сказав Грушецький.

Він також розповів, що відповідальну та організаторку опитування у Львівській області дійсно викликали до СБУ. Там її допитували чотири години. Працівники Служби відвідали й офіс КМІС у Києві, а ще – офіс гендиректора компанії Володимира Паніотто.



Антон Грушецький розповів, що опитування на Галичині триває

Питали, хто замовляв опитування. Дізнались, що це "Дзеркало тижня" і Юлія Мостова (головна редакторка видання – 24 канал). Перевіряли її електронну пошту і збирались їхати до неї, – заявив Грушецький. Однак Мостова розповіла "Громадському", що до неї з СБУ ніхто не дзвонив і "не доїхав".

"Це ті ж опитування, які ми робили ще в 2014 році. І щодо Сходу теж. Такі опитування мала б робити сама Служба безпеки України", — сказала Мостова.



Юлія Мостова – редактор видання, яке замовило опитування – працівників СБУ не бачила

У чому суть скандалу навколо опитування КМІС на Галичині

КМІС проводить опитування "Думки і погляди жителів Галичини". Про факт такого опитування 23 квітня повідомили користувачі соцмереж. У СБУ зацікавилися цим, адже одним із варіантів відповіді на запитання в опитуванні було: "Галичина повинна приєднатися до Польщі".

Обурення в соцмережах викликали й інші "сепаратистські" вислови ("Галичина повинна стати суб’єктом федерації у складі федеративної України", "Галичина повинна стати окремою незалежною державою, що включає Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області"), у яких можна вбачати "розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність України".

Детально про скандальне опитування – у матеріалі 24 каналу

У КМІС запевнили, що опитування проводять, щоб виявити прояви сепаратизму серед жителів Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. А виявлення реальної ситуації, мовляв, може допомогти боротися з цим явищем, якщо воно існує.