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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      КМІС опублікував результати екзит-полу виборів раніше: у чому причина

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      КМІС випадково опублікував результати екзит-полу раніше
      КМІС випадково опублікував результати екзит-полу раніше / Фото з відкритих джерел

      Київський Міжнародний Інститут Соціології опублікував раніше 20 години результати національного екзит-полу другого туру президентських виборів, де змагаються чинний президент Петро Порошенко та лідер "95 Кварталу" Володимир Зеленський. Причиною дострокової публікації стала технічна помилка.

      Про це у коментарі журналістам 24 каналу розповів директор КМІС Володимир Панніотто.

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      Він пояснив, що результати екзит-полу мали виставити на сайті рівно о 20 годині. Проте, соціологи хотіли запланувати публікацію наперед, але через технічну помилку вони опублікувалися раніше.


      Результати екзит-полу виборів президента

      Наразі дані вже видалили з сайту КМІС.

      Зауважимо, це є порушенням виборчого законодавства.

      За даними екзит-полу, у першому турі президентських виборів лідером став Володимир Зеленський – 30,6% голосів. Другу сходинку посів Петро Порошенко – 17,8% голосів. Далі – Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%). Як бачимо, ці дані не критично відрізняються від офіційних результатів ЦВК, похибка – до 2%.

      Що таке екзит-пол? Це анонімне опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування. Мета екзит-полів –прогнозування результатів голосування до оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Це ще й додатковий фактор контролю за проведенням виборів. Якщо розбіжність між даними екзит-полу та результатами підрахунку ЦВК перевищить 4,5% – це вже сигнал про фальсифікації на виборах.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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