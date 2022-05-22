Під час активних бойових дій біля Києва деякі території замінували. Міни розкидали російські окупанти, а також Збройні Сили України для оборони столиці.

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Унаслідок застосування авіації та артилерії противника залишились вибухонебезпечні предмети, які не розірвались: снаряди, авіаційні бомби, міни,

– розповіли у КМВА.

Де залишилося найбільше мін

у районі Пущі-Водиці,

біля Виноградаря,

у районі Святошинського лісопаркового господарства,

на автомобільних дорогах у напрямку Житомира та Вишгорода.

Які сквери та парки краще не відвідувати

Дарницький район : сквери "Привокзальний", "Григоренка";

: сквери "Привокзальний", "Григоренка"; Дніпровський район: парк вздовж вулиці Малишка та парк Попудренка;

парк вздовж вулиці Малишка та парк Попудренка; Солом'янський район : південно-західну частину парку Захисників України;

: південно-західну частину парку Захисників України; Деснянський район: парки "Кіото", "Деснянський", "Муромець", імені Шухевича, парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича;

парки "Кіото", "Деснянський", "Муромець", імені Шухевича, парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича; Голосіївський район: лісопарк вздовж вулиці Кайсарова;

лісопарк вздовж вулиці Кайсарова; Шевченківський район: сквери "Мюнхенський", Довнар-Запольського, на Подільському узвозі, парки "Нивки", "Бабин Яр", "Сирецький Гай", Повітрофлотський шляхопровід, парк на схилах Смородинського узвозу;

сквери "Мюнхенський", Довнар-Запольського, на Подільському узвозі, парки "Нивки", "Бабин Яр", "Сирецький Гай", Повітрофлотський шляхопровід, парк на схилах Смородинського узвозу; Святошинський район: парки "Юність", імені Феодори Пушиної, бульвар Академіка Вернадського, сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської;

парки "Юність", імені Феодори Пушиної, бульвар Академіка Вернадського, сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської; Оболонський район: сквери на розі проспекту Оболонського та вулиці Тимошенка, імені Архипенка, на Мінській площі, а також на розі проспекту Мінського та вулиці Кондратюка;

сквери на розі проспекту Оболонського та вулиці Тимошенка, імені Архипенка, на Мінській площі, а також на розі проспекту Мінського та вулиці Кондратюка; Подільський район: сквери та Петрівці та проспекті Правди, парк "Кинь-Грусть".

Наразі фахівці продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети у парках столиці. Саме тому містян просять не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у вище перерахованих парках та скверах.

Зауважимо, у Києві заборонено заїжджати автомобілями на територію лісогосподарств. Винятками є ті ситуації, коли транспорті засоби використовують для лісогосподарської мети.

Дивіться потужне відео, як рятувальники знищують боєприпаси на Київщині:

Зверніть увагу! В жодному разі не підіймаєте та не торкайтеся підозрілих предметів. Про усі знайдені вибухонебезпечні предмети повідомляйте на гарячу лінію 101.

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