КМВА назвала найзабрудненіші мінами і снарядами райони Києва

У Києві є низка парків, які небезпечно відвідувати. Все тому, що там досі залишаються міни та нерозірвані снаряди та бомби.

Під час активних бойових дій біля Києва деякі території замінували. Міни розкидали російські окупанти, а також Збройні Сили України для оборони столиці.

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Також внаслідок застосування авіації та артилерії противника залишились вибухонебезпечні предмети, які не розірвались: снаряди, авіаційні бомби, міни,

– розповіли у КМВА.

Де залишилося найбільше мін

у районі Пущі-Водиці,

біля Виноградаря,

у районі Святошинського лісопаркового господарства,

на автомобільних дорогах у напрямку Житомира та Вишгорода.

Які сквери та парки краще не відвідувати

Дарницький район : сквери "Привокзальний", "Григоренка";

: сквери "Привокзальний", "Григоренка"; Дніпровський район: парк вздовж вулиці Малишка та парк Попудренка;

парк вздовж вулиці Малишка та парк Попудренка; Солом'янський район : південно-західну частину парку Захисників України;

: південно-західну частину парку Захисників України; Деснянський район: парки "Кіото", "Деснянський", "Муромець", імені Шухевича, парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича;

парки "Кіото", "Деснянський", "Муромець", імені Шухевича, парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича; Голосіївський район: лісопарк вздовж вулиці Кайсарова;

лісопарк вздовж вулиці Кайсарова; Шевченківський район: сквери "Мюнхенський", Довнар-Запольського, на Подільському узвозі, парки "Нивки", "Бабин Яр", "Сирецький Гай", Повітрофлотський шляхопровід, парк на схилах Смородинського узвозу;

сквери "Мюнхенський", Довнар-Запольського, на Подільському узвозі, парки "Нивки", "Бабин Яр", "Сирецький Гай", Повітрофлотський шляхопровід, парк на схилах Смородинського узвозу; Святошинський район: парки "Юність", імені Феодори Пушиної, бульвар Академіка Вернадського, сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської;

парки "Юність", імені Феодори Пушиної, бульвар Академіка Вернадського, сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської; Оболонський район: сквери на розі проспекту Оболонського та вулиці Тимошенка, імені Архипенка, на Мінській площі, а також на розі проспекту Мінського та вулиці Кондратюка;

сквери на розі проспекту Оболонського та вулиці Тимошенка, імені Архипенка, на Мінській площі, а також на розі проспекту Мінського та вулиці Кондратюка; Подільський район: сквери та Петрівці та проспекті Правди, парк "Кинь-Грусть".

Наразі фахівці продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети у парках столиці. Саме тому містян просять не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у вище перерахованих парках та скверах.

Зауважимо, у Києві заборонено заїжджати автомобілями на територію лісогосподарств. Винятками є ті ситуації, коли транспорті засоби використовують для лісогосподарської мети.

Дивіться потужне відео, як рятувальники знищують боєприпаси на Київщині:

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В жодному разі не підіймаєте та не торкайтеся підозрілих предметів. Про усі знайдені вибухонебезпечні предмети повідомляйте на гарячу лінію 101.