КНДР і Південна Корея приступила до знесення прикордонних постів

Виконуючи угоду, укладену два тижні тому, Сеул та Пхеньян почали ліквідацію прикордонних постів у демілітаризованій зоні на спільному кордоні. Там буде знесено 20 постів.

Про це повідомило видання DW.

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Зазначається, що на території КНДР розміщено близько 160 прикордонних постів уздовж решти 250-кілометрового кордону, у Південній Кореї – близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація всіх постів.

Єдиним місцем на корейсько-корейському кордоні, де солдати обох країн стоять безпосередньо один проти одного, є прикордонна село Пханмунджом, де проводяться переговори з питань, що стосуються двох країн Корейського півострова. Після відведення озброєння і знесення вартових постів там залишаються по 35 неозброєних представників кожної із сторін.