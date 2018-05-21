КНДР озвучила суму за кожного журналіста, який хоче висвітлити демонтаж ядерного полігону

За кожного закордонного журналіста, якого направлять на висвітлення процесу демонтажу випробувального ядерного полігону у Пунгері, КНДР вимагає виплатити 10 тисяч доларів США.

Про це пише Korea Times.

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"Північна Корея вимагає від кожного іноземного репортера заплатити по 10 тисяч доларів США за візу для висвітлення запланованого демонтажу випробувального ядерного полігона в місті Пунгері", – йдеться у повідомленні.

Церемонія демонтажу полігону планується між 23 і 25 травня. Як повідомляє видання, КНДР запросила невизначену кількість журналістів з Південної Кореї, США, Китаю, Росії та Великої Британії на церемонію закриття полігону.