КНДР озвучила суму за кожного журналіста, який хоче висвітлити демонтаж ядерного полігону
За кожного закордонного журналіста, якого направлять на висвітлення процесу демонтажу випробувального ядерного полігону у Пунгері, КНДР вимагає виплатити 10 тисяч доларів США.
Про це пише Korea Times.
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"Північна Корея вимагає від кожного іноземного репортера заплатити по 10 тисяч доларів США за візу для висвітлення запланованого демонтажу випробувального ядерного полігона в місті Пунгері", – йдеться у повідомленні.
Церемонія демонтажу полігону планується між 23 і 25 травня. Як повідомляє видання, КНДР запросила невизначену кількість журналістів з Південної Кореї, США, Китаю, Росії та Великої Британії на церемонію закриття полігону.
Джерело: 24 Канал
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