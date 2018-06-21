09:34
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
  • неділя
    19°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

КНДР повернула США останки 200 солдат

292 Читать новость на русском
КНДР повернула останки солдат
КНДР повернула останки солдат / Фото з вільних джерел

Влада Північної Кореї передала американській стороні в рамках домовленостей, досягнутих у Сінгапурі, останки близько двох сотень військовослужбовців, які загинули під час Корейської війни.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Кім Чен Ин пообіцяв знищити полігон для запуску ракет великої дальності

"Ми повернули останки наших загиблих героїв. Сьогодні останки двохсот із них були повернуті", – заявив американський президент під час зустрічі зі своїми політичними прихильниками в штаті Міннесота.

Нагадаємо, 12 червня лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали підсумковий документ під час історичної зустрічі в Сінгапурі, що передбачає цілковиту відмову Північної Кореї від ядерної зброї. Одразу після зустрічі Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він наголосив, що США тут припиняють свої військові навчання.

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп КНДР
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Збільшення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сьогодні, 08:38 Збільшення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 573
Ефективність роботи української митниці у цифрах: підозріла статистика
сьогодні, 08:00 Ефективність роботи української митниці у цифрах: підозріла статистика
224
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 1521
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 417
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
20 червня, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 3526
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук