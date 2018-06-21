КНДР повернула США останки 200 солдат

Влада Північної Кореї передала американській стороні в рамках домовленостей, досягнутих у Сінгапурі, останки близько двох сотень військовослужбовців, які загинули під час Корейської війни.

Про це повідомляє Reuters.

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"Ми повернули останки наших загиблих героїв. Сьогодні останки двохсот із них були повернуті", – заявив американський президент під час зустрічі зі своїми політичними прихильниками в штаті Міннесота.

Нагадаємо, 12 червня лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали підсумковий документ під час історичної зустрічі в Сінгапурі, що передбачає цілковиту відмову Північної Кореї від ядерної зброї. Одразу після зустрічі Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він наголосив, що США тут припиняють свої військові навчання.