КНДР таки візьме участь в Олімпіаді-2018

Північна Корея відправить спортменів для участі у Зимових Олімпійських іграх, що 9 лютого розпочнуться у південнокорейському Пхенчхані.

Як інформує BBC, про це повідомив офіційний Сеул.

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Відповідне рішення було оголошене після першої за понад десять років зустрічі між представниками Північної та Південної Кореї на високому рівні.

Історичні переговори відбулись у селі Панмунджон, яке розміщено у демілітаризованій зоні на кордоні між обома Кореями.





Переговори між представникам Південної та Північної Кореї

Раніше участь спортменів із КНДР в Олімпіаді-2018 у Південній Кореї була під питанням.

Точні списки атлетів, тренерів та інших представників делегацій, які представлятимуть країни на іграх чотириріччя у Пхенчхані мають бути представлені наприкінці січня.