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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Книга "Секс. Наркотики. Бог" стала найдорожчою в Україні

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Книга
Книга "Секс. Наркотики. Бог" стала рекордно найдорожчою в Україні / Фото з відкритих джерел

В Україні книга Дмитра Шерембея "Секс. Наркотики. Бог" стала рекордно найдорожчою в Україні. Її вартість складає близько 1,7 мільйонів гривень.

Книгу презентували у середу, 30 травня, у Києві на VІII Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал".

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Ця книга важить 650 грамів. Вона коштує 65 тисяч доларів. Якби це були нелегальні наркотики, які сьогодні знаходяться в обороті, це була б їхня ціна на вулиці. І в будь-якому випадку, на цьому б заробляли інші системи. У легальному світі програми допомоги наркозалежним обходяться в тисячі разів дешевше, ніж у нас. І ми створили символ легального обороту,
– розповідає автор.

Автор книги Дмитро Шерембей – громадський активіст, правозахисник, голова правління Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ.

У своїй скандальній книзі, він описав більшість незручних тем, про які незручно говорити в суспільстві, такі як – СНІД, наркотики та аборти. "Сьогодні в Україні неможливо купити щось нелегальне, щоб вас потім не переслідували", – наголошує автор.

Дмитро Шерембей зазначив, що це не маркетинговий хід .

"Ми взяли ту допустиму дозу речовин і додали до загального обсягу чорнила. Таким чином, ви вперше в Україні можете легально купити, зберігати і передавати наркотики. Це демонстрація того, як може виглядати легальний світ, що не порушує ніяких законів", – додав він.

Презентація книги
Презентація книги "Секс. Наркотики. Бог"

До прикладу, у книжковому Інтернет-магазині Yakaboo можна з 10 червня замовити книгу за 1 699 999 гривень.


Yakaboo / Скріншот

Теги: LifeStyle Новини України Книги Література СНІД
Джерело: 24 Канал
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