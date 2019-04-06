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      Книги про російсько-українську війну: як їх знайти та чому варто читати

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      З 2014 року ветерани АТО та ООС, волонтери, лікарі та журналісти пишуть про те, що болить – про російсько-українську війну. Журналісти 24 каналу зустрілися з київською волонтеркою Ганною Скоріною, яка збирає такі книги, аби не розгубити їх.

      У особистій бібліотеці Ганни понад 400 книжок. Першу з  них волонтерка придбала у 2015 році, коли літератури про війну було ще не так багато.

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      А вже після того, як українські захисники почали повертатися із гарячих точок, вони почали писати. Писали, щоб реабілітувати, в першу чергу, себе.

      Мій хлопець воював на Сході. Мені хотілося його краще зрозуміти, але й не сказати чогось зайвого, не образити. Я зрозуміла, що краще про це скажуть книги,
      – розповіла дівчина.

      В бібліотеці Скоріної книги написані військовими, волонтерами, переселенцями, письменниками, журналістами – всіма, кого торкнулась війна. Аби про існування цих книг дізналось більше людей, Ганна зробила у Facebook пост-аналітику, який розмістила під хештегом #книги_про_війну.

      Ганна Скоріна
      Київська волонтерка Ганна Скоріна

      "Коли я збирала ці книги та читала їх, то стикалась з тим що люди не знають про їх існування. Не знають, як допомогти своєму батьку, брату, чоловікові, які воювали", – зазначила Ганна.

      Ці книги й для тих, хто хоче хоча б теоретично зрозуміти, що таке війна. За ними можна простежити, як все відбувалося, побачити погляд солдатів й зрозуміти, що впливало на ті чи інші події. А також зробити висновки на майбутнє.

      Журналіст Максим Бутченко теж почав писати, щоб проаналізувати, чому в Україну прийшов "русский мир". Спочатку це був звичайний блог, згодом він перетворився на три повноцінних книги. 


      Максим Бутченко

      Письменник пояснив, що, пишучи про війну, автори насамперед спілкуються самі з собою. Для них це – своєрідна соціальна терапія. Крім того, це ще й терапія для суспільства, адже обговорюючи болючі моменти люди шукають шлях до зцілення.

      По-справжньому ці книги оцінять вже через якийсь час, коли люди намагатимуться знайти причини того, що сталося. Думаю, що ця література формує свідомість українців,
      – наголосив він.

      Крім цього, більшість книг написана російською. Це не випадково: так автори намагаються донести правду до супротивника. 

      blog_ava
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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Література
      Джерело: 24 канал
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