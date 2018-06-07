Кнопковий смартфон BlackBerry KEY2 представили офіційно: характеристики і ціна

7 червня у Нью-Йорку відбулась офіційна презентація кнопкового смартфону BlackBerry KEY2. Розробники називають пристрій смартфоном бізнес-класу.

Про це повідомляє Gizmochina.

Характеристики BlackBerry KEY2

BlackBerry KEY2 матиме 4,5-дюймовий екран з роздільною здатністю 1620x1080 пікселів. Дисплей LCD і він покритий склом Glass Gorilla 3.

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Працюватиме смартфон на процесорі Snapdragon 660. Телефон отримає 6 ГБ оперативної і 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам’яті. Пристрій буде оснащений підтримкою розширення пам'яті (максимум 256 ГБ).

Смартфон оснащений фізичною клавіатурою під екраном, при цьому клавіатура є сенсорною, що дає змогу проводити навігацію за програмами і управляти курсором в поле введення тексту. На пробілі вбудований сканер відбитку пальців. Клавіатурний блок має 35 клавіш.

BlackBerry KEY2 має фізичну клавіатуру

Смартфон отримає подвійну 12-мегапіксельну камеру на задній панелі та ​​8-мегапіксельну селфі-камеру.

Працюватиме телефон на акумуляторі ємністю 3500 мА. Також є USB-C 3.0 порт, підтримка NFC, 3,5-мм аудіороз'єм і Bluetooth 5.0.

Ціна BlackBerry KEY2

Вартість BlackBerry KEY 2 у США оцінили у 649 доларів (16 900 гривень) та у 649 євро (20 800 гривень) в Європі.

Характеристики BlackBerry KEY2

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