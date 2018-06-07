Кнопковий смартфон BlackBerry KEY2 представили офіційно: характеристики і ціна
7 червня у Нью-Йорку відбулась офіційна презентація кнопкового смартфону BlackBerry KEY2. Розробники називають пристрій смартфоном бізнес-класу.
Про це повідомляє Gizmochina.
Характеристики BlackBerry KEY2
BlackBerry KEY2 матиме 4,5-дюймовий екран з роздільною здатністю 1620x1080 пікселів. Дисплей LCD і він покритий склом Glass Gorilla 3.
Читайте також: Sony презентує смартфон, який "становить небезпеку" для Samsung Galaxy S9
Працюватиме смартфон на процесорі Snapdragon 660. Телефон отримає 6 ГБ оперативної і 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам’яті. Пристрій буде оснащений підтримкою розширення пам'яті (максимум 256 ГБ).
Смартфон оснащений фізичною клавіатурою під екраном, при цьому клавіатура є сенсорною, що дає змогу проводити навігацію за програмами і управляти курсором в поле введення тексту. На пробілі вбудований сканер відбитку пальців. Клавіатурний блок має 35 клавіш.
BlackBerry KEY2 має фізичну клавіатуру
Смартфон отримає подвійну 12-мегапіксельну камеру на задній панелі та 8-мегапіксельну селфі-камеру.
Працюватиме телефон на акумуляторі ємністю 3500 мА. Також є USB-C 3.0 порт, підтримка NFC, 3,5-мм аудіороз'єм і Bluetooth 5.0.
Ціна BlackBerry KEY2
Вартість BlackBerry KEY 2 у США оцінили у 649 доларів (16 900 гривень) та у 649 євро (20 800 гривень) в Європі.
Характеристики BlackBerry KEY2
Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно