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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Князєв пояснив, чому не пішов з посади голови Нацполіції після вбивства дитини під Києвом

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      Сергій Князєв пояснив, чому не пішов у відставку
      Сергій Князєв пояснив, чому не пішов у відставку / File.liga.net

      Голова Національної поліції Сергій Князєв зізнався, що думав про можливість піти у відставку з посади після того, як у Переяславі-Хмельницькому підстрелили 5-річного Кирила Тлявова. Дитина загинула і в злочині підозрюють 2 поліцейських.

      Напередодні голова МВС Арсен Аваков твердо заявив, що ні він, ні Князєв у відставку не підуть.

      Я – офіцер. Так (думав про відставку, – ред.). Але це найлегший шлях уникнути відповідальності,
      – відповів Князєв на запитання ведучої програми "Право на владу", чи не думав він про відставку.

      Голова Нацполіції розповів, що сотні разів виїжджав на смерті людей, бачив убитих та покалічених. Всі поліцейські ставлять перед собою одну головну задачу – найшвидше, найкраще зібрати докази, встановити вбивць, злочинців. Зібравши докази, скерувати всі свої зусилля для того, щоб справа була доведена до логічного завершення, щоб суд міг винести законний вирок і покарати винних, пояснив Князєв.

      При цьому на запитання про те, як він почувається через вбивство 5-річного хлопчика, голова Нацполіції відповів, що він відчуває сором і лють.

      Раніше Князєв заявив, що МВС перерахує сім'ї загиблого хлопчика свій одноденний заробіток, надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з похорону дитини.

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова? 31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували на 2 місяці без права внесення застави, обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця. А ще серед підозрюваних є жінка, яка могла сховати зброю, з якої стріляли в дитину.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер.

      Дивіться відео про вбивство Кирила Тлявова:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Сергій Князєв Поліція Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Кримінальні новини Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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