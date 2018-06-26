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Князєв розповів про ситуацію зі злочинністю в Україні

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Князєв запевнив у зменшення злочинності на вулицях міст
Князєв запевнив у зменшення злочинності на вулицях міст / Соцмережі

Останнім часом в Україні суттєво зменшилась злочинність завдяки роботі нової Нацполіції, щоправда ідеальних показників, як, до прикладу, у Швеції поки немає.

Таку заяву зробив голова Національної поліції Сергій Князєв у ефірі телеканалу ICTV.

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"Є омолодження кадрів Національної поліції. Відповідно, ми зараз маємо роботу Нацполіції, де нам не соромно сказати, що ми зменшили злочинність на вулиці, що ми зменшили кримінальну злочинність, що ми зменшуємо насильницьку злочинність, що ми відповідно реагуємо із тих засобів, що ми маємо, на резонансні злочини, і тому рівень довіри суспільства до поліції також видно відкрито", – зауважив він.

Водночас головний правоохоронець України підкреслив, що наразі не можна сказати, що "у нас – ідеальна історія, як в Норвегії чи в Швеції, але ми до цього постійно дуже широкими кроками йдемо".

Негадаємо, нещодавно у Міністерстві внутрішніх справ презентували мобільний додаток, за допомогою якого користувач може оцінити якість роботи поліцейського.

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Сергій Князєв Новини політики
Джерело: 24 Канал
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