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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Коаліція на чолі зі США тимчасово зупиняє військову місію в Іраку

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      Ілюстративне фото / www.radiosvoboda.org

      Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію на території Іраку.

      Увечері, 4 січня, кілька ракет випустили по "зеленій зоні", де розташоване американське посольство у Багдаді. Крім того, від ракетного обстрілу постраждала і військово-повітряна база, де дислокуються військові США.

      Важливо! Наслідки вбивства Сулеймані: парламент Іраку проголосував за вислання військ США

      Як заявили у пресслужбі коаліції, це обмежило їхні можливості проводити тренування з партнерами та підтримувати їхні операції проти "Ісламської держави". У відомстві підкреслили, що захист солдат, які беруть участь в операції проти ісламістів, є пріоритетом. Також зазначається, що коаліція готова продовжити зусилля для остаточного розгрому ІД.

      Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

      Протистояння США та Іраку: основне

      • У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп. 
      • Через кілька годин після повідомлень про авіаудар лідери кількох іракських воєнізованих угруповань поклялися помститися Сполученим Штатам. Це збільшує ризик нападів на американські військові бази в Іраку, де зараз розквартировано приблизно 5 тисяч американських військових.

      Більше про найкривавіші конфлікти 20 столітті – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Ірак Дональд Трамп Ісламська держава Іран Вбивство Сулеймані
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