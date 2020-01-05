Коаліція на чолі зі США тимчасово зупиняє військову місію в Іраку

Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію на території Іраку.

Увечері, 4 січня, кілька ракет випустили по "зеленій зоні", де розташоване американське посольство у Багдаді. Крім того, від ракетного обстрілу постраждала і військово-повітряна база, де дислокуються військові США.

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Як заявили у пресслужбі коаліції, це обмежило їхні можливості проводити тренування з партнерами та підтримувати їхні операції проти "Ісламської держави". У відомстві підкреслили, що захист солдат, які беруть участь в операції проти ісламістів, є пріоритетом. Також зазначається, що коаліція готова продовжити зусилля для остаточного розгрому ІД.

Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

Протистояння США та Іраку: основне

У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді , яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

віддав президент США Дональд Трамп. Через кілька годин після повідомлень про авіаудар лідери кількох іракських воєнізованих угруповань поклялися помститися Сполученим Штатам. Це збільшує ризик нападів на американські військові бази в Іраку, де зараз розквартировано приблизно 5 тисяч американських військових.

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