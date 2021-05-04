Ставлення як до "тузіка", – Коболєв про українську владу та "Нафтогаз"
Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів, що запитав в одного з високоповажних чиновників, коли буде дозвіл на єврооблігації. Йому відповіли, що спочатку йде Міністерство фінансів.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Потім вирішили першою пустити "Укрзалізницю". Адже нібито в них майже дефолт, тому потрібно почекати.
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За словами Кобалєва, таке ставлення влади в широкому сенсі спочатку вдарить по "Нафтогазу", а потім повернеться до всієї країни.
Таке ставлення і відношення (влади – 24 канал) – як до "тузіка",
– сказав ексочільник "Нафтогазу".
Він зауважив, що компанія була і залишається головним джерелом наповнення бюджету. "В моєму контракті немає такого показника, як прибуток. Є такий, як чисті трансфери з бюджету", – сказав Коболєв.
Чисті трансфери 2020 року, як він відзначив, були рекордно високі. Тому щодо цього показника претензій формально не може бути.
"Мій контракт доволі відома штука. Там немає жодних секретів. Тому я бачу причину змін в тому, що ми як менеджмент діємо в рамках законодавства, інтересів компанії", – також сказав колишній глава "Нафтогазу".
Він відзначив, що такі інтереси призводять до того, що держава отримує рекордні гроші на рахунках компанії: "Інакше працювати ані мені, ані і іншим членам правління "Нафтогазу" буде нецікаво".
Кадрові зміни в "Нафтогазі": що відомо
- Андрія Коболєва звільнили з посади очільника НАК "Нафтогаз Україна" 28 квітня.
- Новим главою компанії призначили Юрія Вітренка.
- Члени наглядової ради "Нафтогазі" з такими рішеннями не змирились, тому вирішили подати у відставку.
- Щоб не працювати з Вітренком, свої посади може залишити і правління компанії.
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