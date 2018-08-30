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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кобзон був "хох**м", але не українцем, – журналіст

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Йосип Кобзон
Йосип Кобзон / narodna-pravda.ua

Йосип Кобзон колись у своєму кабінеті зберігав картину "Україна – ненька, матушка – Россия". Та попри те, що він народився в Україні, у Донецькій області, його аж ніяк не можна назвати українцем.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Ігор Соловей. Він зазначив, що Йосип Кобзон дав йому інтерв'ю ще до війни, і тоді журналіст побачив у його кабінеті цю картину.

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"Так, він, може, й любив Україну. Але не українців у ній. Бо сам був радянською людиною, "малоросом", "хох**м", але ніяк не українцем. І 2014 рік це ще раз підтвердив – замість того щоб засудити напад Росії на Україну і своїм авторитетом боротись з цим, він спокійно підтримав війну", – наголосив Ігор Соловей.

Нагадаємо, радянський і російський співак, депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон помер у Москві 30 серпня на 81 році життя. 14 останніх років він страждав онкологічним захворюванням. Після початку збройної агресії Росії проти України активно підтримував путінську політику, їздив в окупований Крим, а також виступав перед бойовиками на Донбасі, і навіть створив так званий "гімн" для сепаратистів.

Коли брав у Кобзона інтерв'ю ще до війни, то в кабінеті побачив таку картину: "Україна - ненька, матушка - Россия". Так,...

Опубліковано Solovey Igor  Четвер, 30 серпня 2018 р.

Хто такий Йосип Кобзон? Радянський і російський співак, народний артист СРСР, російський політик і депутат Держдуми. Народився у Донецькій області 11 вересня 1937 року. У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної ради СРСР. З 1997 року він був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури. Активно підтримував політику Путіна щодо України. Зокрема, неодноразово відвідував окупований Крим, а згодом і Донецьк з Луганськом.

Теги: Новини України LifeStyle Україна – Росія Помер Йосип Кобзон
Джерело: 24 канал
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