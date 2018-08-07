Кобзон у лікарні: з'явилися нові дані про стан важкохворого артиста

Російський та радянський співак, депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон все ще перебуває в одній з лікарень Москви.

Про це повідомив колега співака Лев Лещенко, передає "ТАСС".

Читайте також: Сестра Кобзона про інформацію щодо його коми: Телефонувала родичам – вони непритомніли

Зазначимо, сьогодні, 7 серпня, росЗМІ повідомили, що Кобзона виписали з лікарні, а подальшу допомогу йому будуть надавати вдома.

Водночас, його колега заперечив цю інформацію, зауваживши, що саме сьогодні отримав дані про те, що Кобзон продовжує залишатися у лікарні.

Не виписаний, він в лікарні, стан у нього середньої тяжкості, але стабільний,

– сказав Лещенко.

Також, Лещенко розповів, що спілкувався по телефону з дружиною Кобзона Неллі.

Нагадаємо, наприкінці липня популярного радянського та російського співака Йосипа Кобзона госпіталізували у важкому стані. Згодом низка ЗМІ повідомила, що його стан суттєво погіршився та він впав у кому.