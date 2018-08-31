"Кобзон збирає друзів": нестримна реакція соцмереж на вбивство Захарченка

31 серпня в центрі окупованого Донецька внаслідок вибуху був убитий ватажок проросійських бойовиків Олександр Захарченко.

Ввечері, 31 серпня, сепаратистські та російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що біля кафе "Сєпар" в центрі окупованого Донецька стався вибух, внаслідок якого був убитий ватажок окупантів Олександр Захарченко.

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Внаслідок вибуху був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент". Повідомляється ще про щонайменше двох поранених.

У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька встигли поспішно заявити про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у вбивстві Захарченка.

У Службі безпеки України підтвердили, що володіють інформацією про загибель ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Символічно, що Захарченка вбили через день після смерті російського співака Йосипа Кобзона, який підтримував анексію Криму і не раз їздив виступати на окупований Донбас.

Інтернет-юзери діляться у соцмережах влучними дописами з цього приводу.



Вбивство Олександра Захарченка: реакція соцмереж

Як по нотам - учора замовляв захарченка на день народження - сьогодні вбили) pic.twitter.com/XbjzEvcIJX — Roman Kulyk (@Fatalist_ua) 31 серпня 2018 р.

Хороший тамада і конкурси інтєрєсниє pic.twitter.com/GaLqDyhdC1 — Йстп (@yostap) 31 серпня 2018 р.

Захарченко таки поймал парик Кобзона — Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 31 серпня 2018 р.

Заходит захарченко в кафе, а кафе тоже сепар — テレパシー (@tardis23) 31 серпня 2018 р.

Новости с ДНРы Захарченко надел парик Кобздецона новость 100% — Blekfaer Nikolas (@Blekfaer30N) 31 серпня 2018 р.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке(с).. - Кобзон зовет друзей к себе.. — ///еребцов (@ugorzhe) 31 серпня 2018 р.

30 августа в 2015 году Кобзон получил из рук Захарченко звание Героя ДНР. — that guy (@ndryev) 31 серпня 2018 р.

Ну вот...пенсионная реформа прет полным ходом...бедняжка Захарченко попал под сокращение. — Maxim Ivanov (@GooodMax1) 31 серпня 2018 р.

на днях захарченко объявил трёхдневный траур по кобзону.

второй день теперь понятно для кого, а третий? — ето не я (@etokotik) 31 серпня 2018 р.

Главный сепар Донбасса Александр Захарченко убит возле кафе "Сепар". Символично. — Андрей Скляров (@nagletssklyarov) 31 серпня 2018 р.

Попадает Захарченко в ад,а там все свои — Sovinskiy (@_Sovinskiy) 31 серпня 2018 р.

Говорят, что Захарченко отправился к Кобзону. Срочным. — Баюн Полосатович (@BaiunPolosatov) 31 серпня 2018 р.

Хоронили Кобзона порвали два Захарченко https://t.co/vTlyVyt2Qo — kiriyan & (@ki_ry_sha) 31 серпня 2018 р.

ребята, это маккейн только пока разогревается а кабзона и захарченко уже нет — Брайт & Битч (@Sashabrainstein) 31 серпня 2018 р.

К - Привет Моторола.

М- Привет Кобзон.

К- Там Захарченко этажом ниже, подберем?

М- Подберем. — Rodriguez Choo-Choo (@paravouzique) 31 серпня 2018 р.

СМИ сообщают, что Захарченко пошел к Кобзону за пирамидкой. — Голый Патриот (@GolyDovolen) 31 серпня 2018 р.

Говорят, что генералиссимус Саня Захарченко пошел догонять Кобзона.

Ещё одну медальку забыл вручить наверное.) — Себастьян Перейра (@melnyk_serhii) 31 серпня 2018 р.

Лидер #ДНР Александр Захарченко отбыл с официальным визитом к Кобзону. — dATA rAVEN (@hy_zrada) 31 серпня 2018 р.

Не успел Кобзон двумя ногами в ад зайти,как его Захарченко догнал. — александр полуботько (@polu_olex) 31 серпня 2018 р.

Совместный памятник - Захарченко и Кобзону. pic.twitter.com/8tZVS6OuwT — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 31 серпня 2018 р.