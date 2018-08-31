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"Кобзон збирає друзів": нестримна реакція соцмереж на вбивство Захарченка

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Вбивство Захарченка: реакція соцмереж
Вбивство Захарченка: реакція соцмереж / Фото із відкритих джерел

31 серпня в центрі окупованого Донецька внаслідок вибуху був убитий ватажок проросійських бойовиків Олександр Захарченко.

Ввечері, 31 серпня, сепаратистські та російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що біля кафе "Сєпар" в центрі окупованого Донецька стався вибух, внаслідок якого був убитий ватажок окупантів Олександр Захарченко.

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Внаслідок вибуху був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент". Повідомляється ще про щонайменше двох поранених.

У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька встигли поспішно заявити про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у вбивстві Захарченка.

У Службі безпеки України підтвердили, що володіють інформацією про загибель ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Символічно, що Захарченка вбили через день після смерті російського співака Йосипа Кобзона, який підтримував анексію Криму і не раз їздив виступати на окупований Донбас.

Інтернет-юзери діляться у соцмережах влучними дописами з цього приводу.

Вбивство Захарченка вибух Донецьк
Вбивство Олександра Захарченка: реакція соцмереж

 

 

Теги: Новини Донецька Новини України Вбивство Захарченка Меми Помер Йосип Кобзон
Джерело: 24 Канал
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