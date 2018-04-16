Кобзона терміново госпіталізували у Росії: відома причина

Відомий російський співак і депутат визнаної нелегітимною в Україні Держдуми РФ Йосип Кобзон був терміново госпіталізований, через проблеми з серцем.

Про це повідомляє Telegram-канал 112.

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Зазначається, що Народного артиста Росії доставили в одну з лікарень Москви.

"Йосип Кобзон зараз перебуває в одній зі столичних клінік. Причина термінового звернення до кардіолога – порушення ритмів серця", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2017 року російський співак Йосип Кобзон очолив "дитячу музичну академію" в окупованому Донецьку.

Хто такий Йосип Кобзон? Радянський і російський співак естради українського єврейського походження. З 1987 року народний артист СРСР. Займається суспільно-політичною діяльністю, є депутатом визнаної нелегітимною в Україні Держдуми РФ. З 2003 року член партії "Єдина Росія". Активно підтримує політику президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо України, а також незаконні збройні угрупування в Донецьку, Луганську і Криму, які ведуть війну проти України та українського народу.