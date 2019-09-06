"Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання

Вже більше року ми розповідаємо про суддів, які виносять неправосудні рішення, не можуть пояснити свої статки чи п’яними сідають за кермо. Практично кожен із номінантів нашої антипремії мав би понести дисциплінарну, а дехто й кримінальну відповідальність.

Проте, члени Вищої ради правосуддя – органу, який має слідкувати за дотриманням суддівської етики та звільняти недоброчесних суддів – і самі достойні нашої премії. А тому часто закривають очі на порушення суддів, або навіть допомагають їм у кар’єрному зростанні.

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Мабуть, найвідомішим членом ВРП є Павло Гречківський. Його ще називали "великою рибою" Луценка. За версією слідства, Гречківській вимагав 500 тисяч доларів за сприяння у прийнятті потрібного рішення в Вищому господарському суді.



Павло Гречківський

Йому вдалось не просто уникнути покарання, його ще й повторно переобрали членом Ради, що прямо суперечило закону. Цікаво, що Гречківського виправдали судді Шевченківського суду міста Києва Бугіль та Ціктич, яким саме він раніше допоміг залишитись на посадах.

Не менш відомою є членкиня ВРП Лариса Іванова. Колишня суддя Господарського суду прославилась завдяки величезним статкам, які придбала на зарплату "кочегарки".

П’ять квартир сумарною площею понад 320 квадратів у Києві та "невеличкий" садовий будинок площею 409 квадратних метрів Іванова придбала за валюту, яку заробила ще за радянських часів. Вона нібито працювала кочегракою в Німеччині, де отримувала безкоштовні пайки, а ще збирала полуницю.



Лариса Іванова

Ці пояснення не переконали Громадську раду доброчесності, тож Іванова отримала негативний висновок від громадського органу та зняла свою кандидатуру з конкурсу до Верховного Суду. Проте взяла участь в конкурсі до Вищої ради правосуддя минулого грудня. Та уже кілька місяців оцінює байки інших суддів про походження їх багатств.

Цікаво! Через які фальсифікації ще одна суддя Майдану залишилася на посаді

Разом із Івановою до Вищої ради правосуддя був призначений Олег Прудивус – суддя Майдану, який заборонив мирне зібрання у Запоріжжі. За інформацією активістів Автомайдану, Прудивус щороку святкує Новий Рік у Москві. А нещодавно журналісти "Слідство.Інфо" помітили його на дні народження судді Окружного адміністративного суду міста Києва Євгена Аблова.



Олег Прудивус

Приховуючи свою дружбу Прудивус розглядав дисциплінарну скаргу на Аблова. Про конфлікт інтересів згадав лише на третьому засіданні, коли адвокат Роман Маселко заявив йому відвід. Напевно, до інших своїх друзів, як і до суддів Майдану, Прудивус ставитиметься поблажливо.

Голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха був доповідачем у справі про відсторонення іншого судді Окружного адмінсуду Павла Вовка. Того самого, якого ви могли чути на плівках НАБУ в серпні. Який говорив, що яйця Денісової у нього і хотів змусити її призначити погоджених ним кандидатів в ВККС, а ще намагався заблокувати роботу кваліфкомісії щоб не проходити оцінювання.

У чому звинувачують Павла Вовка?НАБУ спільно з Генеральною прокуратурою 26 липня провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.



Керівництву Окружного адмінсуду та 4 його суддям підготовлені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.

Так от, незважаючи на докази у справі, Вища рада правосуддя відмовилась відстороняти Павла Вовка. Цікаво, що голова ВРП та його колега Андрій Овсієнко відвідували Офіс Президента Зеленського напередодні розгляду клопотання про відсторонення. Що створює серйозні сумніви у їх незалежності.

І це ще не повний список претензій до членів Вищої ради правосуддя. Незважаючи на це, президент хоче надати їм ще більше повноважень. Ми б дуже хотіли побачити як Зеленський знімає мантії з недоброчесних суддів. Проте це немождиво, без оновлення Вищої ради правосуддя, адже поки звільняти НЕ.ЧЕСТЬ можуть тільки її члени.