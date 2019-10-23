Що для українців змінить Кодекс банкрутства: пояснення юристів

В Україні з 21 жовтня почав діяти Кодекс з процедур банкрутства, який Верховна Рада ухвалила ще 2018 року. Що він змінює для громадян та компаній – розбирались журналісти 24 каналу.

Як зазначили у Міністерстві юстиції, Кодекс з процедур банкрутства – це перший за часи незалежності України комплексний документ, що врегульовує всі процедурні питання банкрутства.

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Приведення чинного законодавства до сучасних реалій та світових тенденцій має позитивно відобразитись на економіці та інвестиційному кліматі в державі,

– наголосила заступниця міністра Валерія Коломієць.

За її словами, завдяки введенню Кодексу, Україна наступного року може піднятися на 10 позицій у рейтингу Світового банку з легкості ведення бізнесу.

Що змінює Кодекс про банкрутство?

Зокрема, Кодексом спрощено порядок відкриття провадження у справах про банкрутство, усі майнові спори за участю боржника зосереджуються у справі про банкрутство, арешт майна боржника можливий виключно у межах справи про банкрутство, звільнення активів боржника з податкової застави та скасування арештів на майно здійснюється ухвалою суду у справі про банкрутство, створюється єдина саморегулівна організація арбітражних керуючих тощо. Крім того, Кодексом врегульовано принципово нову для України процедуру відновлення платоспроможності фізичних осіб.

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Кандидат економічних наук Віктор Брановицький в одній зі своїх публікацій наголосив, що важливими новелами Кодексу є:

• можливість банкрутства фізичних осіб, але не частіше ніж раз на 5 років;

• справи про банкрутство фізичних осіб будуть розглядати господарські суди, причому обов'язково за участю арбітражного керуючого;

• не підлягають реструктуризації та списанню борги по кредитах, взятих боржником на відпочинок, розваги, покупку предметів розкоші, а також борги, що з'явилися через участь в азартних іграх і парі;

• продаж активів банкрота через електронні аукціонні майданчики;

• скорочення термінів процедури банкротства;

• скасування мораторію на стягнення нерухомості у позичальників, які не виконали зобов'язання по іпотечних кредитах у валюті;

• є механізм реструктуризації валютної іпотеки впродовж 5-15 років у залежності від параметрів кредиту для тих, хто брав кредити на своє є єдине помешкання;

• неможливо задля погашення боргу забрати єдине житло боржника, якщо це квартира до 60 квадратних метрів чи приватний будинок до 120 "квадратів".

Що потрібно знати кредиторам?

Як пояснили 24 каналу в юридичній фірмі Avellum, новий Кодекс розширив можливості кредиторів.

• Спрощено відкриття процедури банкрутства щодо боржників.

Скасовані суворі критерії, дотримання яких раніше було потрібне для початку процедури банкрутства. Наприклад, гранична сума вимог до боржника – від 300 мінімальних заробітних плат, необхідність попередньо отримати рішення суду про стягнення боргу та постанову про відкриття виконавчого провадження.

• Кредиторам та комітету кредиторів надані ширші права в процедурі банкрутства.

Наприклад, забезпечені кредитори отримали статус сторони у справі про банкрутство, а разом з цим – можливість оскаржувати угоди боржника. Також їм надані інші способи впливати на хід провадження у справі про банкрутство боржника.

• Скорочено перелік підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство.

Кодекс передбачає всього дві підстави: погашення боргу або наявність спору про право. Щодо другої підстави – ймовірно, вона буде активно використовуватися боржниками в якості основного способу протидії відкриттю процедури банкрутства.

Що потрібно знати боржникам?

Фізичним особам важливо знати:

• Вперше в історії України фізичну особу можуть визнати банкрутом.

• Тільки сам боржник може ініціювати своє банкрутство.

Провадження у справі про банкрутство може бути відкрито, якщо заборгованість перед кредиторами становить не менше 30 мінімальних заробітних плат (зараз – 125 190 грн) і боржник не здатний її погасити.

• Процедура банкрутства фізичних осіб закінчується реструктуризацією боргів фізичної особи або оголошенням такої особи банкрутом і розпродажем її майна.

Реструктуризація, як зазначили юристи Avellum, вважається більш вигідною. По-перше, план реструктуризації боргів розробляється спільно з боржником і затверджується тільки з його згоди. Частина боргів при цьому може бути списана або розстрочена. Обов'язкова щомісячна сума для виплат буде визначена з урахуванням інших побутових потреб банкрута. Умови по виплатах після реструктуризації боргів можуть бути встановлені строком на 5 років, а щодо заборгованості по нерухомості – на 10.

Оголошення фізособи банкрутом закінчується розпродажем майна. Виручені кошти спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості. Якщо є залишок заборгованості, то він фактично прощається. Це, однак, не стосується вимог по сплаті аліментів та відшкодування збитків.

Протягом п'яти років після визнання боржника банкрутом така особа зобов'язана перед укладенням кредитних і деяких інших договорів письмово повідомляти контрагентів про свою неплатоспроможність.

Юридичним особам важливо знати:

• Боржник повинен самостійно подати заяву про своє банкрутство протягом одного місяця з моменту появи ознак неплатоспроможності. Якщо не подасть – менеджмент компанії буде нести значну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів.

• Процедури банкрутства скорочуються. Крім того, оскарження судових рішень у процедурі банкрутства не тягне за собою припинення провадження у справі про банкрутство.

• Можливостей оскаржити проміжні судові актів у касаційній інстанції стане менше. Залишилося кілька видів основних рішень, які можна оскаржити у Верховному Суді, інші – не підлягатимуть оскарженню після апеляції. Тобто несумлінні учасники процесу не матимуть змоги його затягувати шляхом подачі безпідставних скарг.

• Провадження у справі про банкрутство може бути ініційовано кредитором при наявності безспірного боргу, незалежно від його розміру.