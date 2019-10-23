20:26
23 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін захопить Чехію? Провальні ракети Росії
      Вєсті Кремля
      22:03, 22 жовтня
      Вєсті.UA: Телеграф для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, сьогодні
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Що для українців змінить Кодекс банкрутства: пояснення юристів

      1096 Читать новость на русском
      Кодекс про банкрутство 2019 – зміни з 21 жовтня 2019
      В Україні запрацював Кодекс про банкрутство / 24 Канал

      В Україні з 21 жовтня почав діяти Кодекс з процедур банкрутства, який Верховна Рада ухвалила ще 2018 року. Що він змінює для громадян та компаній – розбирались журналісти 24 каналу.

      Як зазначили у Міністерстві юстиції, Кодекс з процедур банкрутства – це перший за часи незалежності України комплексний документ, що врегульовує всі процедурні питання банкрутства.

      Важливо: Крах світової економіки невпинно наближається, – Le Figaro

      Приведення чинного законодавства до сучасних реалій та світових тенденцій має позитивно відобразитись на економіці та інвестиційному кліматі в державі,
      – наголосила заступниця міністра Валерія Коломієць.

      За її словами, завдяки введенню Кодексу, Україна наступного року може піднятися на 10 позицій у рейтингу Світового банку з легкості ведення бізнесу.

      Зокрема, Кодексом спрощено порядок відкриття провадження у справах про банкрутство, усі майнові спори за участю боржника зосереджуються у справі про банкрутство, арешт майна боржника можливий виключно у межах справи про банкрутство, звільнення активів боржника з податкової застави та скасування арештів на майно здійснюється ухвалою суду у справі про банкрутство, створюється єдина саморегулівна організація арбітражних керуючих тощо. Крім того, Кодексом врегульовано принципово нову для України процедуру відновлення платоспроможності фізичних осіб.

      Читайте також: Рада дозволила приватизувати низку державних об’єктів: що під забороною

      Кандидат економічних наук Віктор Брановицький в одній зі своїх публікацій наголосив, що важливими новелами Кодексу є:

      • можливість банкрутства фізичних осіб, але не частіше ніж раз на 5 років;

      • справи про банкрутство фізичних осіб будуть розглядати господарські суди, причому обов'язково за участю арбітражного керуючого;

      • не підлягають реструктуризації та списанню борги по кредитах, взятих боржником на відпочинок, розваги, покупку предметів розкоші, а також борги, що з'явилися через участь в азартних іграх і парі;

      • продаж активів банкрота через електронні аукціонні майданчики;

      • скорочення термінів процедури банкротства;

      • скасування мораторію на стягнення нерухомості у позичальників, які не виконали зобов'язання по іпотечних кредитах у валюті;

      • є механізм реструктуризації валютної іпотеки впродовж 5-15 років у залежності від параметрів кредиту для тих, хто брав кредити на своє є єдине помешкання;

      • неможливо задля погашення боргу забрати єдине житло боржника, якщо це квартира до 60 квадратних метрів чи приватний будинок до 120 "квадратів".

      Як пояснили 24 каналу в юридичній фірмі Avellum, новий Кодекс розширив можливості кредиторів.

      • Спрощено відкриття процедури банкрутства щодо боржників.

      Скасовані суворі критерії, дотримання яких раніше було потрібне для початку процедури банкрутства. Наприклад, гранична сума вимог до боржника – від 300 мінімальних заробітних плат, необхідність попередньо отримати рішення суду про стягнення боргу та постанову про відкриття виконавчого провадження.

      • Кредиторам та комітету кредиторів надані ширші права в процедурі банкрутства.

      Наприклад, забезпечені кредитори отримали статус сторони у справі про банкрутство, а разом з цим – можливість оскаржувати угоди боржника. Також їм надані інші способи впливати на хід провадження у справі про банкрутство боржника.

      • Скорочено перелік підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство.

      Кодекс передбачає всього дві підстави: погашення боргу або наявність спору про право. Щодо другої підстави – ймовірно, вона буде активно використовуватися боржниками в якості основного способу протидії відкриттю процедури банкрутства.

      Фізичним особам важливо знати:

      • Вперше в історії України фізичну особу можуть визнати банкрутом.

      • Тільки сам боржник може ініціювати своє банкрутство.

      Провадження у справі про банкрутство може бути відкрито, якщо заборгованість перед кредиторами становить не менше 30 мінімальних заробітних плат (зараз – 125 190 грн) і боржник не здатний її погасити.

      • Процедура банкрутства фізичних осіб закінчується реструктуризацією боргів фізичної особи або оголошенням такої особи банкрутом і розпродажем її майна.

      Реструктуризація, як зазначили юристи Avellum, вважається більш вигідною. По-перше, план реструктуризації боргів розробляється спільно з боржником і затверджується тільки з його згоди. Частина боргів при цьому може бути списана або розстрочена. Обов'язкова щомісячна сума для виплат буде визначена з урахуванням інших побутових потреб банкрута. Умови по виплатах після реструктуризації боргів можуть бути встановлені строком на 5 років, а щодо заборгованості по нерухомості – на 10.

      Оголошення фізособи банкрутом закінчується розпродажем майна. Виручені кошти спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості. Якщо є залишок заборгованості, то він фактично прощається. Це, однак, не стосується вимог по сплаті аліментів та відшкодування збитків.

      Протягом п'яти років після визнання боржника банкрутом така особа зобов'язана перед укладенням кредитних і деяких інших договорів письмово повідомляти контрагентів про свою неплатоспроможність.

      Юридичним особам важливо знати:

      • Боржник повинен самостійно подати заяву про своє банкрутство протягом одного місяця з моменту появи ознак неплатоспроможності. Якщо не подасть – менеджмент компанії буде нести значну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів.

      • Процедури банкрутства скорочуються. Крім того, оскарження судових рішень у процедурі банкрутства не тягне за собою припинення провадження у справі про банкрутство.

      • Можливостей оскаржити проміжні судові актів у касаційній інстанції стане менше. Залишилося кілька видів основних рішень, які можна оскаржити у Верховному Суді, інші – не підлягатимуть оскарженню після апеляції. Тобто несумлінні учасники процесу не матимуть змоги його затягувати шляхом подачі безпідставних скарг.

      • Провадження у справі про банкрутство може бути ініційовано кредитором при наявності безспірного боргу, незалежно від його розміру.

      blog_ava
      Поліція знайшла машину викрадачки немовляти на Київщині: фото
      сьогодні
      6827
      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Законодавство Міністерство юстиції Фінанси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що для українців змінить Кодекс банкрутства: пояснення юристів
      сьогодні , 19:30 Що для українців змінить Кодекс банкрутства: пояснення юристів
      Євгенія Мазур 1095
      Авакова вважаю чортом, – Сергій Стерненко про суд Лінча, Коломойського і наркобізнес
      сьогодні , 18:01 Авакова вважаю чортом, – Сергій Стерненко про суд Лінча, Коломойського і наркобізнес
      Олег Бабій 1168
      Експерт: Для України найвигідніший варіант – відсутність контракту з "Газпромом"
      сьогодні , 17:01 Експерт: Для України найвигідніший варіант – відсутність контракту з "Газпромом"
      Євгенія Мазур 1176
      Незмінний стиль дипломатії Трампа, або Україна в американських чварах
      сьогодні , 17:00 Незмінний стиль дипломатії Трампа, або Україна в американських чварах
      Блог Соцмережі 285
      Де живуть українські зірки: вражаючі фото розкішних будинків
      сьогодні , 16:30 Де живуть українські зірки: вражаючі фото розкішних будинків
      Юлія Гілей 3054
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук