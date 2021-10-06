Інцидент набув розголосу, коли в мережі оприлюднили відео з місця. Там було видно прострілене вікно автомобіля та 3 людей, яких затримав спецзагін. Наступного дня правоохоронці розповіли, що підозрюваних було більше.

До теми Прострелили вікна й поклали на землю: на дорозі в Харкові зняли жорстке затримання

Затримані лежать на узбіччі в Харкові / Фото Нацполіції

Викрадали та забирали житло

Слідчі встановили, що злочинна група викрадала людей – громадян із незахищених верств населення. Зокрема, поневолювали стареньких, які не мали родичів. Це робили задля заволодіння їхнім житлом.

Потерпілих після викрадення змушували переоформлювати нерухомість. Це зазвичай робили погрозами та фізичним насильством.



Правоохоронці біля місця затримання групи / Фото Нацполіції

Що відомо про затриманих

Організував це угруповання неодноразово засуджений 44-річний житель Харкова. Він до цього залучив 2 чоловіків та 2 жінок. Їм усім від 24 до 46 років.

Всі, крім 1 учасника груми, мали різноманітний кримінальний досвід:

крадіжки;

грабунки;

шахрайства;

автовикрадення.



Затриманих заковують у кайданки / Фото Нацполіції

Нові деталі затримання

Під час проведення поліцейської спецоперації підозрювані спробували втекти. Вони збили на своєму авто 2 оперативників і ті зазнали фізичних ушкоджень.

Коли силовики все ж зупинили авто, виявилося, що там якраз був потерпілий літній чоловік. Його намагалися змусити "віддарувати" квартиру. Правоохоронці вилучили документи потерпілого – паспорт, довіреності та інші. Це потрібно, щоб додати їх до матеріалів справи.

Операція затримання та спілкування з потерпілим: дивіться відео Нацполіції

Що загрожує угрупованню

Дії зловмисників розслідують за 2 статтями Кримінального кодексу: вимагання та позбавлення волі людини. Якщо вину всіх затриманих зможуть довести в суді, їм загрожує щонайменше по 10 років в'язниці.

Зауважте! Спершу в мережі писали, що там затримали жителів Дніпропетровщини. Їх нібито підозрювали у вимаганні грошей у комерсантів за вигадані борги. Проте це спростували в поліції Харківщини. Також, слід зазначити, в офіційному повідомленні не було інформації про стрілянину.