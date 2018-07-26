Кого народить вагітна Регіна Тодоренко: російські ЗМІ назвали стать

Українська телеведуча Регіна Тодоренко лише вчора отримала пропозицію одруження від російського співака Влада Топалова. Сьогодні ж російські ЗМІ почали поширювати інформацію про стать майбутнього первістка зіркової пари.

Про це повідомили інсайдери у російському виданні Super.

За інформацією журналістів, 28-річна екс-ведуча програми "Орел і решка" очікує на появу первістка в грудні 2018 року. Джерела видання повідомили, що Тодоренко народить хлопчика від артиста Влада Топалова.

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Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 20 Лип 2018 р. о 2:36 PDT

Перші чутки про очікування первістка від Влада Топалова з’явились після провокативного допису Регіни, де вона заявляла, що "майже 9 місяців виносить це чудо, яке зовсім скоро з'явиться на світ". Також пишна сукня наче підкреслювала її округлий живіт. Згодом виявилось, що зірка мала на увазі шоу "П'ятниця з Регіною" як своє дітище.

Але кілька тижнів тому вона з’явилась з Владом Топаловим на червоній доріжці російської премії, де одягнула широку сукню з-під якої, за спостереженнями фанатів і журналістів, проглядався вагітний живіт. 25 липня артист неочікувано зробив пропозицію одруження Регіні Тодоренко.