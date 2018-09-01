Кого підозрюють бойовики у вбивстві Захарченка: опубліковано фото

У вбивстві голови окупаційної влади у Донецькій області Олександра Захарченка підозрюють людину близьку до бойовика або таку, що входила до його оточення. Зокрема, імовірним кілером може бути охоронець лідера бойовиків – Олександр Костенко.

За інформацією ЗМІ, Костенко був також, як і Захарченко, власником кафе "Сепар", в якому власне й пролунав смертельний для ватажка "ДНР" вибух.

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Кафе "Сепар" розташовується на вулиці Пушкіна, в самому центрі Донецька, і розміщується у в кількох сотнях метрів від резиденції убитого. У ньому нерідко обідали иа збиралися члени уряду "ДНР", а саме кафе нібито належало начальнику охорони Захарченко. Хоча сам лідер "ДНР" з'являвся в ньому рідко. Все це наводить на думку, що інформацію про вбитого банально "злили". За даними джерела, у вбивстві підозрюють одного з охоронців Захарченко, який зник з місця вибуху,

– пише один із російських ресурсів у своєму матеріалі.

У Telegram-каналі Mash, зі свого боку, опублікували фото, на якому Костенко стоїть спиною до Захарченка ліворуч з його боку.



Головним підозрюваним у вбивстві Захарченка ввжається його хоронець Костенко (крайній праворуч)

"Якщо Захарченко збирав своїх друзів, то в "Сепарі", запрошував гостей туди ж. Часто він просто заїжджав туди пообідати – на годину. Всередині кафе було прикрашено зброєю – кулемет "Максим", рушниці. Частину стволів Олександр віддав зі своєї особистої колекції", – зазначається у дописі.

За інформацією ресурсу, основна версія – вбивці Захарченка змогли потрапити в його найближче оточення.

"Все просто, "Сепар", як це називається, було місцем сили, своїм місцем. Пронести туди щось не те, встановити вибухівку або просто запаркувати заміновану машину поблизу могла тільки людина "з допуском", – підкреслює Mash.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув так званий "міністр фінансів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент". У зв’язку із інцидентом бойовики оголосили надзвичайний стан.