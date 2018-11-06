18:35
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Кого підтримають на виборах у Конгрес США та як це вплине на Україну: результати опитування

      170 Читать новость на русском

      Американці обирають Конгрес. 6 листопада громадяни голосують за нових членів Палати представників і за 35 членів Сенату. Крім того, громадяни мають обрати 36 губернаторів.

      До проміжних виборів у США прикута увага всього світу. Адже на кону багато важливих питань і не лише внутрішньої політики, а й зовнішньої. 

      Читайте також: Зустріч Трампа і Путіна в Парижі не відбудеться: заява Кремля

      Голлівудські зірки Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт закликають співвітчизників прийти на виборчі дільниці 6 листопада і виконати свій громадянський обов’язок.

      Ці вибори можуть стати найбільш важливими в нашому житті... Дуже багато на кону: закони щодо безпеки зброї, іміграційна політика, чиста вода і повітря,
      – заявив актор Леонардо Ді Капріо.

      Цьогорічні проміжні вибори у США – це серйозний виклик не лише американському суспільству, а й і всьому світу.


      Леонардо Ді Капріо

      У вівторок американці обирають всіх членів Палати представників, а також 35 зі 100 сенаторів. Від того, хто контролюватиме американський Конгрес – демократи чи республіканці – залежатиме і внутрішня, і зовнішня політика Вашингтона.

      Це дуже важливі вибори. Я не скажу, що вони такі ж важливі, як і президентські вибори 2016 року, вони – майже такі. Відчуття напередодні – неймовірні. Відчувається, що повітря наелектризоване. Такого не було з виборів 2016 року, коли ми всі отримали велику перемогу,
      – зазначив Президент США Дональд Трамп.

      А от чи зможе президент-республіканець розраховувати на перемогу однопартійців і цього разу сказати складно. Соцопитування демонструють: більше підтримки у демократів. За них готові віддати свої голоси – 43% виборців, а за республіканців – 40%. Як і на президентських виборах все вирішуватимуть округи, жителі яких не визначилися. А таких у США майже 70.

      Я відчуваю, що ми дуже розділені. Країна розділена. Я не відчуваю, що ми поважаємо одне одного. Ми повинні повернутися до наших основ,
      – наголосила виборець Кейті Портон.

      Розколу американського суспільства сприяли російські тролі з Агентства інтернет-досліджень олігарха Євгенія Прігожіна, наближеного до Путіна. Це встановили американські слідчі, які розслідують втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

      Читайте також: У Держдепі США відреагували на смерть Катерини Гандзюк

      Популярні соцмережі Фейсбук, Твіттер, ресурс Ютюб змушені були видалити тисячі фейкових аккаунтів, через які росіяни поширювали дезінформацію, а також повідомлення суперечливого характеру, аби посіяти розбрат в американському суспільстві. В Москві заперечують ці звинувачення.

      Я думаю, ми приймемо будь-які результати проміжних виборів. Ми ніколи не втручалися і не плануємо втручатися у вибори в Сполучених Штатах Америки,
      – сказав член Ради Федерації РФ Владімір Джабаров.

      Російське втручання у вибори – це не єдина проблема, яка турбує американців. Перемога демократів може дозволити їм ініцювати нові розслідування проти Трампа на рівні Конгресу. А це вже шлях до імпічмента. Американські українці традиційно підтримують Республіканську партію. Саме республіканець Джон Маккейн активно лобіював надання Україні летальної зброї. А Дональд Трамп, попри відкриту симпатію Путіну, надав українським солдатам Джавеліни і запровадив нові санкції проти оточення російського президента.

      Українська громада на загал слідкує за тим, хто підтримує українські справи і за ним голосують чи за нею,
      – розповіла активістка української громади США Христина Прокопович.

      І серед демократів, і серед республіканців – достатньо політиків, які підтримують Україну – кажуть вітчизняні експерти. Головне – почати відразу працювати з новими членами Палати представників і Сенату, зокрема, головами профільних комітетів, аби вчасно і повно доносити позицію Києва.

      Для України загроз немає ніяких. Двопартійний консенсус по Україні все-таки існує. І його дотримуються і демократи, і республіканці,
      – підкреслив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

      6 листопада американці також обирають 36 губернаторів. Один з кандидатів має українське походження.


      Джаред Поліс

      Родина Джареда Поліса на початку 20 століття емігрувала до США. У віці 25 років він вже мав три власні компанії. У 33 Джареда обрали до Конгресу. У 42 він вирішив позмагатися за посаду губернатора Колорадо. Перші результати проміжних виборів можна буде дізнатися вже 7 листопада вранці.

      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп Вибори у США
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      сьогодні , 17:01 Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      Тетяна Мартинюк
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 17:44 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      сьогодні , 17:00 Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      Юрій Бутусов
      Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      сьогодні , 16:00 Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      Тетяна Мартинюк
      Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      сьогодні , 15:40 Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      Артем Овдієнко
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Роман Безсмертний заявив, що буде балотуватися у президенти України
       29 травня , 20:14
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       сьогодні , 10:11
      Депутати мають в першу чергу вирішувати, чи на своєму місці уряд
       7 листопада , 10:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук