Кого підтримають на виборах у Конгрес США та як це вплине на Україну: результати опитування

Американці обирають Конгрес. 6 листопада громадяни голосують за нових членів Палати представників і за 35 членів Сенату. Крім того, громадяни мають обрати 36 губернаторів.

До проміжних виборів у США прикута увага всього світу. Адже на кону багато важливих питань і не лише внутрішньої політики, а й зовнішньої.

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Голлівудські зірки Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт закликають співвітчизників прийти на виборчі дільниці 6 листопада і виконати свій громадянський обов’язок.

Ці вибори можуть стати найбільш важливими в нашому житті... Дуже багато на кону: закони щодо безпеки зброї, іміграційна політика, чиста вода і повітря,

– заявив актор Леонардо Ді Капріо.

Цьогорічні проміжні вибори у США – це серйозний виклик не лише американському суспільству, а й і всьому світу.



Леонардо Ді Капріо

У вівторок американці обирають всіх членів Палати представників, а також 35 зі 100 сенаторів. Від того, хто контролюватиме американський Конгрес – демократи чи республіканці – залежатиме і внутрішня, і зовнішня політика Вашингтона.

Це дуже важливі вибори. Я не скажу, що вони такі ж важливі, як і президентські вибори 2016 року, вони – майже такі. Відчуття напередодні – неймовірні. Відчувається, що повітря наелектризоване. Такого не було з виборів 2016 року, коли ми всі отримали велику перемогу,

– зазначив Президент США Дональд Трамп.

А от чи зможе президент-республіканець розраховувати на перемогу однопартійців і цього разу сказати складно. Соцопитування демонструють: більше підтримки у демократів. За них готові віддати свої голоси – 43% виборців, а за республіканців – 40%. Як і на президентських виборах все вирішуватимуть округи, жителі яких не визначилися. А таких у США майже 70.

Я відчуваю, що ми дуже розділені. Країна розділена. Я не відчуваю, що ми поважаємо одне одного. Ми повинні повернутися до наших основ,

– наголосила виборець Кейті Портон.

Розколу американського суспільства сприяли російські тролі з Агентства інтернет-досліджень олігарха Євгенія Прігожіна, наближеного до Путіна. Це встановили американські слідчі, які розслідують втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

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Популярні соцмережі Фейсбук, Твіттер, ресурс Ютюб змушені були видалити тисячі фейкових аккаунтів, через які росіяни поширювали дезінформацію, а також повідомлення суперечливого характеру, аби посіяти розбрат в американському суспільстві. В Москві заперечують ці звинувачення.

Я думаю, ми приймемо будь-які результати проміжних виборів. Ми ніколи не втручалися і не плануємо втручатися у вибори в Сполучених Штатах Америки,

– сказав член Ради Федерації РФ Владімір Джабаров.

Російське втручання у вибори – це не єдина проблема, яка турбує американців. Перемога демократів може дозволити їм ініцювати нові розслідування проти Трампа на рівні Конгресу. А це вже шлях до імпічмента. Американські українці традиційно підтримують Республіканську партію. Саме республіканець Джон Маккейн активно лобіював надання Україні летальної зброї. А Дональд Трамп, попри відкриту симпатію Путіну, надав українським солдатам Джавеліни і запровадив нові санкції проти оточення російського президента.

Українська громада на загал слідкує за тим, хто підтримує українські справи і за ним голосують чи за нею,

– розповіла активістка української громади США Христина Прокопович.

І серед демократів, і серед республіканців – достатньо політиків, які підтримують Україну – кажуть вітчизняні експерти. Головне – почати відразу працювати з новими членами Палати представників і Сенату, зокрема, головами профільних комітетів, аби вчасно і повно доносити позицію Києва.

Для України загроз немає ніяких. Двопартійний консенсус по Україні все-таки існує. І його дотримуються і демократи, і республіканці,

– підкреслив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

6 листопада американці також обирають 36 губернаторів. Один з кандидатів має українське походження.



Джаред Поліс

Родина Джареда Поліса на початку 20 століття емігрувала до США. У віці 25 років він вже мав три власні компанії. У 33 Джареда обрали до Конгресу. У 42 він вирішив позмагатися за посаду губернатора Колорадо. Перші результати проміжних виборів можна буде дізнатися вже 7 листопада вранці.