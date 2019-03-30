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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Кого підтримували українці на попередніх виборах: інфографіка по регіонах

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      Різні регіони – різні погляди
      Різні регіони – різні погляди / 24 канал

      До виборів президента 2019 залишилося менше доби. Традиційно виборці з різних регіонів мають різні вподобання щодо кандидатів. Згадуємо попередні вибори президента і симпатії українців у різних областях України.

      Президентські вибори-1999: Кучма і Симоненко

      Треті в історії незалежності України президентські вибори відбулись у 1999 році (31 жовтня – перший тур і 14 листопада – другий тур). Тоді в президентській гонці брали участь 13 кандидатів, зокрема, Леонід Кучма, Петро Симоненко, Олександр Мороз, Наталія Вітренко, Євген Марчук, Юрій Костенко та інші.

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      Вибори президента 1999 року: інфографіка

      У другий тур вийшли чинний на той час президент Леонід Кучма та комуніст Петро Симоненко. Кучма лідирував у перегонах в 17 регіонах. Натомість в 10 областях він поступився Симоненку. Загальну перемогу здобув Леонід Кучма. За нього проголосувало 56% виборців, а за Петра Симоненка – близько 38%.

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      Президентські вибори-2004: Ющенко і Янукович

      Наступні вибори глави держави були проведені тричі – це унікальний випадок в історії України: 31 жовтня, 21 листопада та 26 грудня 2004-го. У першому турі більшість голосів набрали два Віктори – Ющенко і Янукович. У другому турі Центральна виборча комісія оголосила переможцем Януковича, але спостерігачі зафіксували масові фальсифікації. Це обурило українців і вони вийшли на масові протести, які увійшли в історію під назвою Помаранчева революція.

      Вибори президента 2004 року: інфографіка

      Зрештою, були призначені перевибори. Найбільше прихильників Ющенко мав в Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Тернопільській областях – там за нього голосувало більше 90% виборців. Янукович був беззаперечним лідером в Донецькій та Луганській областях. У підсумку Віктор Ющенко переміг з результатом 52% голосів, а за Януковича проголосувало 44% українців.

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      Президентські вибори-2010: Тимошенко і Янукович

      Вибори президента 2010 року: інфографіка

      Янукович зміг взяти реванш на виборах у 2010 році. Але цього разу його конкуренткою стала Юлія Тимошенко, яка повністю зруйнувала рейтинг Ющенка. За результатами другого туру за Віктора Януковича проголосувало 48,95% виборців, Юлія Тимошенко відстала на 3,48 відсотки – 45,47%. 14 лютого 2010 року ЦВК оголосила офіційні результати другого туру виборів президента, згідно з якими Янукович став наступним президентом країни.

      Читайте також: Скільки українців готові йти на компроміс з Росією: інфографіка

      Позачергові вибори президента відбулись 25 травня 2014 року. Причиною цього стала Революція гідності та втеча тодішнього Президента Віктора Януковича з України. Наступним головою країни став Петро Порошенко, який набрав 54, 70% голосів і сильно відірвався від тінших кандидатів.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Інфографіка Віктор Янукович Віктор Ющенко Леонід Кучма Петро Симоненко
      Джерело: 24 канал
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