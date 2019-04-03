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      Кого торкнеться перепризначення субсидій: пояснення Кабміну

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      Кого торкнеться перепризначення субсидій?
      Кого торкнеться перепризначення субсидій? / Фото з відкритих джерел

      Автоматичне перепризначення субсидій у 2019 році стосуватиметься трьох мільйонів українських сімей. Решта домогосподарств має оновити заяву та декларацію про доходи.

      Прес-служба Кабміну у Facebook написала, що сім'ям, в яких станом на травень-червень немає заборгованості за комунальні послуги, буде призначено готівкову субсидію.

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      Пенсіонери отримають допомогу готівкою через Пенсійний фонд та "Укрпошту", ті, хто ще не на пенсії – через "Ощадбанк".

      На безготівкову монетизацію переведуть українців, які станом на травень-червень мають борги за комуналку.

      У травні в управління соціального захисту населення необхідно буде звернутися: 

      • орендарям житла;
      • внутрішньо переміщеним особам;
      • сім'ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб;
      • сім'ям, де є люди, які не працюють, але працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;
      • сім'ям, в яких відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

      Як призначатимуть літню субсидію? Допомогу розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року. Субсидію на опалювальний сезон 2019-2020 роках даватимуть на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.

      Що таке субсидія?Це цільова і раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібні: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

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      Теги: Новини України Субсидії Опалювальний сезон Комунальні послуги
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